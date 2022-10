Sajnos a szülőknek ki kell nyitniuk a pénztárcájukat, ha valamilyen légúti kórt kap el a gyermekük. Felmérésünk alapján ebben az esetben a gyógyszerek ára körülbelül a tízezer forintot éri el. Persze ezeken felül különböző gyógyhatású készítményekre is szükség lehet, amelyekről szakember véleményét kértük ki.

– Ha egy torokgyulladást veszünk, arra az orvos felír egy antibiotikumot, amire mondjunk kétezer forintot számoljunk. Természetesen nem lehet általánosítani, de ha egy körülbelüli árat szeretnénk belőni, akkor ennyi a minimum. Ehhez ajánlunk egy bélflórát védő szuszpenziót, ami a gyerekeknek is jó, húszas kiszerelésben közel négyezer forint. Ehhez jön egy láz- és fájdalomcsillapító, ami körülbelül kétezerötszáz forint, és a legtöbb esetben köptető is kell, ami szintén kétezer forint. Persze ilyenkor náthás is szokott lenni a gyerkőc, így egy orrspray legyen szintén kétezer forintért és itt még egyéb inhalációs szuszpenzióról nem is beszéltünk, pedig a legtöbb esetben ezekre is szükség van – hangsúlyozta a gyógyszerész.

A patikus elmondta, az így kapott összeg szinte minden esetben meghaladja a tízezer forintot. Az egyéb gyógyhatású készítmények, gyógyteák és gyógyászati segédeszközök, mint az inhalátor, mind segíthetnek, de ezeken felül szükség lehet más termékre is, így a végösszeg könnyen elérheti az előbb kalkulált összeg dupláját is. – Érdemes megfontolni a megelőzést, mindig ajánljuk a vitaminkészítményeinket, de ebben az időszakban a C- és D-vitamin a legkelendőbb - magyarázta a patikus.

A koronavírus miatt – amelynek a tüneteit sokszor össze lehet keverni más légúti betegségekkel – sokszor kérik a pedagógusok a szülőket, hogy maradjanak otthon a gyerekek. A KSH júliusi adatai alapján az átlagkereset nettó háromszázharminckettőezer-ötszáz forint, ennek alapján az egyik szülő egyhetes kiesése a munkából – betegszabadság esetén – minimum mínusz húsz-harminc ezer forint további mínuszt jelent a családi kasszában.

Amennyiben szükség lenne rá, a hétvégi orvosi ügyeletek elérhetőségét ide kattintva, a gyógyszertári ügyeletekét pedig ide kattintva találja meg.