Ötven nevező és több támogató jelentkezett. Kétféle útvonalat lehetett választani, a 7 és a 14 kilométeres távot. A rövidebbet a művelődési ház és a Molyhos tölgy között kellett megtenni, aki többet futott, a Molyhos tölgytől tehette meg ezt terepen. A párás, ködös időben indultak el a futók, a legfiatalabb 7, a legidősebb 69 éves volt, mondta Ócsai Krisztina szervező. Az első befutó egy bátaszéki középkorú férfi volt, aki a hét kilométeres távot 37 perc alatt teljesítette. Mint mondta, fél éve fut rendszeresen, így ezen a rendezvényen is örömmel és könnyen teljesítette az etapot.

Nem mindenki volt ilyen gyors, de nem is ez volt a cél, az utolsó befutó délben érkezett vissza, ahol őt is és minden résztvevőt meleg teával, zsíros, sajtos- és töpörtyűkrémes kenyérrel várták a szervezők. A nevezők között többen is voltak, akik idén jelentkeztek először, de mindenki teljesítette a vállalt távolságot.