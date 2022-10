Az esemény apropóját az adta, hogy az önkormányzat által tavasszal kiírt gazdasági pályázatból a Veled is Törődünk Egyesület az intézmény részére is juttatott növényeket az udvaruk szépítésére mintegy százezer forint értékben. Az idősek otthona emellett a DC Dunakomtól is kapott a parkrendezés során feleslegessé vált növényeket, valamint a Parlagfű alapítvány is minden évben eljuttat hozzájuk különböző növényeket, amelyek szintén mostanra érkeztek meg az hozzájuk, így ezeket a többivel együtt közösen elültethették az otthon lakóival együtt.