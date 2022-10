Nagyon derűlátók az alsónánai 3400 hektáros vadászterülettel rendelkező Nimród Vadásztársaság tagjai, mondta Lele Lajos elnök. Nagyon jól sikerült eddig az őszi idény, koronás, trófeás bikára még október végéig lehet lőni, azt követően már csak a selejtezés marad, koronás vadra nem lőhetnek. – Különleges trófeával is büszkélkedhetünk, az egyik tagtársunk nem kettő, hanem három ágú agancsos szarvasbikát lőtt.

Ilyen trófeával eddig még nem volt dolgunk – mondta az alsónánai vadásztársaság elnöke. A tagtárs fizető vendégként lőtte a különleges agancsú bikát. Azt látták már korábban is, hogy nagyon szép állatról van szó, de az erdőben addig, amíg el nem ejtették, nem derült ki, hogy három ágú agancsa van. – Kellő tiszteletadással ünnepeltük az elejtett állatot, felravataloztuk, lélektüzet is gyújtottunk, és megköszöntük a teremtőnek ezt a szép példányt – mondta Lele Lajos.

Természetesen az elejtőé lett a különleges trófea, miután kifizette a súlya utáni lődíjat, ami ebben az esetben másfél millió forint volt. A kívülállók talán hüledeznek, hogy milyen drága szenvedély a vadászat, de vadászberkekben jól tudják, milyen sokat ér maga az elejtés élménye.

Lele Lajos elmondta, kicsi vadásztársaság az övék, a területüknek megfelelően idén tíz bikát lőhetnek ki (a bátaapáti vadásztársaságban például negyvenet). Mindemellett a területük nem csak kicsi, de egyedi is, hiszen sok a szőlő és aprók az erdők.

Szeptember végéig őzbakra, vaddisznóra vadásztak, külföldi és hazai vendégvadászokat is vendégül láttak, ebből volt némi bevételük. A nyári időszakban több kiadásuk is volt, hiszen a nagy aszály miatt többet kellett etetni, itatni az állatokat. A dagonyákba is vizet hordott a vadőr és a vadászmester. Idén pályáztak egy lajtoskocsira, hogy könnyebb legyen a vízhordás.

Nagyon jó a kapcsolatuk a gazdálkodókkal is, ahol lehetett villanypásztort állítottak fel, ahol erre nem volt lehetőség, például a nagyobb területű kukoricaföldeknél, ott pedig felváltva őrizték a vadkártól a területet. A vadkár kérdéskörét a 2015-ös vadászati törvény új alapokra helyezte. Az ágazati szereplőknek – nemcsak a vadászoknak, de a gazdálkodóknak is – kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a korrekt felmérésre és kezelésre. Így mindenkinek érdeke, hogy a vadkár minél kisebb legyen.