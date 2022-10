A város központjában található az az ingatlan, amit a helyiek Kerinek ismernek és neveznek, és több évtizeden keresztül volt a Perczel Mór Szakközépiskola otthona. Az elmúlt években a Tolna Megyei Szakképzési Centrum (TMSZC) – mint az intézmény fenntartója és az épület vagyonkezelője – használta a város tulajdonában lévő ingatlant.

– Arról döntött a TMSZC, hogy a másik, Jókai utcai épületükben folytatják, illetve kezdik meg az új tanévet – ismertette az előzményeket Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere emlékeztetett, a város vezetése ezt megelőzően is gondolkodott már arról, hogy milyen célra lehetne hasznosítani az épületet. Sok ötlet felmerült – egyébként a közbeszédben is –, igyekeztek megtalálni a lehető legjobb megoldást, ami hosszú távon a város és az itt élő emberek érdekét szolgálja.

– Közvagyonról lévén szó – folytatta –, az első lépés az ingatlanbecslés volt, amely megállapította, hogy az épület jelen piaci viszonyok mellett mintegy 352 millió forint értéket képvisel. Ez alapjaiban meghatározta a továbblépés irányát, főként azt, hogy nem szabad elbontatni, hanem meg kell menteni és élettel, tartalommal megtölteni.

A vagyonrendelet értelmében több lehetősége nyílt az önkormányzatnak az ingatlan hasznosításra: nyílt-, vagy zárt árverés, illetve pályázat útján történő értékesítés. A képviselő-testület a nyár folyamán arról döntött, hogy nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni. Minderre azután kerülhetett sor, hogy időközben a TMSZC lemondott a vagyonkezelési jogról.

Időigényes volt a folyamat, a képviselő-testület a lehető leghamarabb döntött ezt követően a nyílt pályázat kiírásáról. Filóné Ferencz Ibolya elmondta, azért is választották az értékesítés ezen formáját, mert ilyenkor olyan feltételeket is szabhat az önkormányzat, amelyeket más eljárási formában nem, vagy csak részben.

– Már a városfejlesztési stratégiában is megfogalmaztuk: szeretnénk, ha új lakások épülnének Bonyhádon – tekintettel arra, hogy az elmúlt két évtizedben nem jöttek létre újak nagy számban – fejtette ki a polgármester. – Ezt az elképzelést erősítette tovább a lakáspiaci helyzet feltérképezésre, ismerete, továbbá az a jogos lakossági igény, amely rendszeresen megfogalmazódik és eljut az önkormányzathoz is. Bízunk benne, hogy az új lakások létrejöttével némileg mérséklődnek az albérleti árak, továbbá a családok – kiemelten a fiatalok – könnyebben találnak otthonuknak szolgáló, eladó ingatlant a városban. Hiszen valamennyiünk érdeke, hogy a fiatalok helyben maradjanak, itt alapítsanak családot, az önkormányzat nemcsak a bölcsődék és az óvodák fejlesztésével, hanem ilyen lépések megtételével is igyekszik segíteni ezt a folyamatot.

Filóné Ferencz Ibolya arról is beszámolt: sok érdeklődő volt a felhívás megjelentét követően, azonban a határidő lejártáig egy érvényes és eredményes pályázat érkezett. A képviselő-testületi felhatalmazást követően, október 14-én írta alá az adásvételi szerződést a nyertes pályázó cég ügyvezetőjével. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati ingatlanok esetében az államnak törvény szerint elővásárlási joga van, ezért jelenleg 35 napos moratórium van érvényben, ami egyelőre nem teszi lehetővé a továbblépést. Ez november 18-án lejár, ha az állam nem tart igényt az ingatlanra, akkor már nem lesz akadálya a vételár megfizetésének.

A tervek és a pályázati felhívás szerint is lakóparkká alakul át az épület. Minimum 27, de akár 45 lakás is épülhet. A piaci viszonyok döntik majd el, hogy mekkora alapterületű, mennyi szobával rendelkező lakásokat alakít ki az új tulajdonos. Az itt élőket megszólítva, hamarosan találkozhatnak a bonyhádiak lakáskialakításokkal kapcsolatos kérdésekkel, véleményfelmérésekkel.

A határidőket tekintve a polgármester elmondta, a jogerős, érvényes építési engedély meglététől számítva három évben belüli beépítési kötelezettsége van az új tulajdonosnak. – Bízom benne, hogy nem lesz akadálya annak, hogy egy olyan lakópark valósuljon meg három éven belül, amely egyrészt segítséget nyújt a családoknak, másrészt a belvárosnak is üde színfoltja lehet – fogalmazta meg Filóné Ferencz Ibolya.