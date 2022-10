– Mennyire esik távol Paks Londontól? Milyen ismereteik vannak az ottani szakembereknek Paks II.-ről?

– A hallgatóság láthatóan nem ismerte mélyrehatóan a magyar projektet – tapasztalta dr. Hugyecz Attila. – Fontosnak láttam elmondani, hogy a beruházás nemzetközi követelményeken alapul, vagyis az új blokkok európai és világszervezetek – többek közt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA), a European Utility Requirements (EUR) – által lefektetett szabványok és előírások szerint épülnek. Beszámoltam a szimpóziumon arról is, hogy a Paks II. beruházás nemzetközi projekt, számos nyugati beszállítóval valósul meg: az irányítástechnikai beszerzést például német–francia, a turbinasziget megvalósítását pedig amerikai–francia cég nyerte el.

– A hazai energiapolitika a zöldátmenet fontos eszközeként tekint a nukleáris energiára. Mennyire jellemző ez nemzetközi szinten?

– Abszolút, és ezt nemcsak a nemzetközi atomipari szervezetek hangoztatják, hanem a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is, de így van ezzel az ENSZ, vagy a világ egyik legismertebb műszaki egyeteme, az MIT is. Sőt, már a zöld mozgalmak között is akad olyan (például a finn), amely rádöbbent, hogy a fő ellenség az éghajlatváltozás, és amely szerint ennek leküzdésében az atomenergia valóban jó partner.

A konferencián az IEA előadójának előadásából az is nyilvánvalóvá vált, hogy az energiaátmenet megvalósítása atomerőművek nélkül sokkal bonyolultabb és költségesebb vállalkozás lenne. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága egyik vezetője pedig kiemelte, hogy legfrissebb számításaik szerint az atomerőművekben termelt villamos energia karbonintenzitása nemcsak hogy alacsony, hanem a teljes életciklust tekintve a legalacsonyabb az erőművi technológiák között.

Még egy dolgot érdemes kiemelni: az atomenergia-ipar sokszor csak a villamos energetikára fókuszál, miközben 2050-ig a teljes energiafogyasztást, így az épületek fűtését, a közlekedést és az ipari hőigények kielégítését is dekarbonizálni kell. A feladat tehát sokkal komplexebb, mint amire a legtöbben gondolnak. Mindezek alapján egyre több ország ismeri fel, hogy az atomenergia a megoldás része a klímaváltozás ellen folytatott küzdelemben, hiszen egyszerre „low carbon” és időjárásfüggetlen.

Ezért sem meglepő, hogy Svédország újabban 36 milliárd eurót irányzott elő új atomerőművek építésére, Hollandia is egy új atomerőmű építésének finanszírozási módját keresi. Bulgária szintén új blokkot építene, Görögország pedig szívesen befektetne ebbe. Az új brit energiastratégia 24 GW-nyi új nukleáris kapacitást tervez, Észtország pedig kisméretű moduláris reaktorok megvalósítását határozta el, mindezt pedig tovább gazdagítják a kelet-közép-európai térségben jól ismert újatomerőmű-építési törekvések, melyek között mindenekelőtt a lengyel, a cseh és természetesen a régióban leginkább előrehaladott projekt, a Paks II. emelhető ki.

– Nem rontja az atomenergia megítélését az orosz–ukrán háború?

– Az energetikai válság miatt az atomenergiára nagyobb szükség van, mint korábban. A háborús helyzet miatt az energiaellátás biztonságának kérdése prioritássá vált, és hasonló hangsúlyt kap napjainkban az áramárak alakulása is. Az atomerőművek mindkét kérdésre megnyugtató választ adnak, klímavédelmi értékük eddig is vitathatatlan volt, ezért a konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a nukleáris iparágat ma rendkívül kedvező környezet övezi.

Mi, nukleáris szakemberek reménykedhetünk akár abban is, hogy a mostani háborús helyzet azt eredményezi majd, mint az 1970-es évek olajválságai. Részben annak volt ugyanis a következménye a nagy európai atomerőművi flotta megépülése, aminek máig élvezzük előnyeit. Egyre több európai ország ismeri fel, hogy nem szabad ideológiai alapon megközelíteni az energetikai ágazat kihívásait: az atomenergia nélkül nincs fenntartható jövő, nincs klímabarát és megfizethető európai ellátásbiztonság.