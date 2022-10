A kisebb üzletek bezárása nem új keletű, és nem csak megyénkre jellemző. Két éve gyorsult fel a folyamat, amikor a járvány miatt szinte mindenütt visszaesett a kereskedelmi forgalom. Viszont dinamikusan nőtt az internetes kereskedelem. Főleg a falvak vannak nagy bajban, ott ugyanis nem igazán éri meg fenntartani egy-egy vegyesüzletet. Miközben a nagyobb bevásárlóközpontok, üzletek még fél éve is a szakképzett munkaerő hiányára panaszkodtak, addig a megye kisebb településein a legfőbb gond az, hogy bolt sincs.

– Murgán nyolc éve zárt be a helyi kisbolt, azóta különböző módon próbálják megoldani a napi bevásárlást – mondta lapunknak Felkl Márton polgármester. Ezen a településen mindössze hatvanan élnek, így nem meglepő, hogy egyetlen vállalkozónak sem érné meg, hogy boltot üzemeltessen itt, még úgy sem, ha ingyen kapná az épületet. Aki megteheti, bejár autóval bevásárolni valamelyik közeli bevásárlóközpontba, de az önkormányzat sem hagyja magára a helyieket, hiszen a falugondnok igény szerint beviszi a település buszával az embereket Hőgyészre bevásárolni vagy gyógyszert kiváltani. Az is megoldható, ha valaki csak a cetlit adja oda a falugondoknak, rajta a listával, hogy mit kér.

Fotós: Makovics Kornél

Éveken keresztül megoldást jelentett, hogy minden hétköznap egy dombóvári cég, a Picipó Kft. mozgóboltja bement Murgára, és az alapvető élelmiszereket megvehették a helyiek. Sajnos több mint fél éve ez a mozgóbolt sem járja már a falvakat. Kerestük az üzemeltetőt, de sajnos megváltoztatta a telefonszámát is. Korábban elmondta, öt járművük volt, de technikai okok miatt le kellett ezeket cserélni, maradt három. Ezek Dombóvárról indultak minden nap, összesen 58 kisebb települést jártak végig. Tolna megyében Mucsfától Mágocsig, Kistormástól Csikóstőttősig, Nagyvejkétől Murgáig bejárták a vidéket.

Az ügyvezető akkor azt is elmondta, szinte nincs olyan hónap, amikor egy újabb településről ne jelentkezne a polgármester, hogy ott is megszűnt a bolt, és kéri, hogy menjenek ki, lássák el élelmiszerrel a helyieket. A Bátaszékhez tartozó Kövesden – négy-öt kilométer köztük a távolság – is hasonló a helyzet, mint a megye kistelepülésein. Itt többen élnek, mint Murgán, közel kétszázan. A helyiek szeretik a települést, csendes, nyugodt a környék, de a bolt hiánya komoly gondot jelent nekik.

Négy éve zárt be a helyi bolt a kocsmával együtt, miután egy épületben voltak és lejárt a szerződésük. Az épületet már el is adták. Egy darabig járt ki egy mozgóboltos, de már az sem megy Kövesdre. Nincs más megoldás, mint be kell utazni Bátaszékre bevásárolni. A fiatalabbak még megoldják, van, aki gyalog, más biciklivel, és van, aki a helyijáratos busszal. De az idősebbeknek – többen kilencven körül járnak – viszont nagy problémát jelent a bolt hiánya.

A kisboltok száma folyamatosan csökken

KSH-adatok szerint a múlt év végén közel 116 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, ami a 2015. év végihez képest csaknem 18 ezerrel, a 2019 év véginél pedig közel 4 ezerrel kevesebb. A járvány tovább rontott a helyzeten, bár elsősorban a nem élelmiszertermék jellegű üzleteket érintette. Az élelmiszer és élelmiszer-jellegű vegyes üzleteké, valamint az üzemanyagtöltő állomásoké kisebb mértékben csökkent.

Az élelmiszer és a vegyes üzletek 2015-ös, 42 ezres állománya tavaly év végére 12 százalékkal, 37 ezerre csökkent. Főként a kisboltok számában látható a visszaesés. A kiskereskedelmi üzlethálózaton belül a 120 négyzetméter alatti, valamint a 120 és 1000 négyzetméter közötti alapterületű üzletek száma 2015 óta folyamatosan mérséklődött.