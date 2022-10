A jogosítvány megszerzése hatalmas pluszt jelent a munkaerőpiacon, arról nem is beszélve, hogy mennyivel kényelmesebbé teszi az ember életét, ha autóval közlekedik. Sok fiatal szeretné emiatt minél előbb megszerezni a jogsit, azonban az utóbbi pár hónapban jelentősen megemelkedett az ára. Emiatt az autósiskolák is tapasztalnak némi visszaesést a beiratkozók számát illetően.

– Átlagban a B kategóriánál annyira nem érzékelhető az az áremelkedés, mint a CE vagy D kategóriák esetében, ezeknél ugyanis drasztikus volt a növekedés. Ez az üzemanyag áremelkedés következménye. Míg a B kategóriában a gyakorlati órák ára körülbelül ezer forinttal nőtt minden autósiskolánál, addig a nagyobb kategóriáknál húsz-harminc százalékkal emelkedett körülbelül az ár – tájékoztatta lapunkat Vékony-Magyar Adrienn iskolavezető.

A környékbeli autósiskolák árai változók, azonban átlagot tekintve, ha valaki minden vizsgát elsőre teljesít, körülbelül háromszáztízezer forintba kerül a B kategóriás jogosítvány megszerzése az alap harminc gyakorlati óraszám teljesítése mellett.

Vékony-Magyar Adrienn kiemelte, a harminc gyakorlati órát nagyon kevésnek találja, a tanulók ennyi idő alatt nem képesek a közlekedési kultúrát elsajátítani. – Ez a harminc óra arra elég, hogy a tanulók az autókat megtanulják kezelni, azonban sokkal több órára lenne szükség ahhoz, hogy valaki biztonságosan tudjon részt venni a forgalomban - mondta.

Bernhard Róbert iskolavezető szintén alátámasztotta, hogy nem elégséges a kötelező órák száma. – Amikor kitalálták azt a rendeletet, amely alapján meghatározták a kötelező órák számát, a forgalom és maga az élet teljesen más volt. Ebben a felgyorsult világban, ahol minden háztartásban átlagosan minimum egy autó található, amit napi rendszerességgel használnak is, ez az óraszám nem elég. A forgalom nagyon megnövekedett, és ezáltal mások a forgalmi viszonyok is – hangsúlyozta Bernhardt Róbert.

– Szerencsére mi nem érzékeltünk visszaesést, ami a jelentkezők számát illeti, azonban tény, hogy míg a szülők a gyermeküknek probléma nélkül megvásárolnak egy háromszázezer forintos telefont, addig sajnálják a pénzt egy olyan dologra, ami megkönnyíti a mindennapjaikat és komoly pluszt jelent a munkaerőpiacon is – tette hozzá.

Az iskolavezető lapunknak elmondta, januártól online platformon lesz lehetőség a gyakorlati órák rögzítésére az elavult papíralapú kartonok helyett, ez alapján maga a képzés ellenőrizhetőbbé válik. – Nálunk már most is van például online fizetési lehetőség, ami úgy gondolom, plusz nekünk és a tanulóink számára is. Sokkal egyszerűbb, ha online platformon látják, hogy hol tartanak az órákkal és a befizetésekkel. Az online tér jelenti a jövőt.