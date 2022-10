A 120 évvel ezelőtti Szekszárdnak is – kezdte a nyugdíjas főlevéltáros – volt nagyon sok szerethető tulajdonsága, szépsége, és a város fejlődésével kapcsolatban akkor is elhangzottak kritikák. Pedig akkor az nagyobb lélekszámú volt, mint Kaposvár vagy Zalaegerszeg. Az a két megyeszékhely, ugyanúgy, mint az ország sok akkori nagyobb települése, később, a két világháború között nőtt nagyobbra. Szekszárd viszont, bár már akkor is sokan kifogásolták a lassú fejlődést – erről tanúskodik a hajdani újságok sok írása – alig gyarapodott.

Nagyközségi rangban volt, de megyeszékhely. Itt voltak a megyei jellegű intézmények, a bíróság, kórház, különböző megyei szervezetek, és volt egy olyan értelmiség, polgárság, amely élte a maga társas életét klubban, kaszinóban, sportban. Ugyanakkor megvolt Szekszárdnak a maga jó értelemben vett paraszti világa Alsóvárosban, Felsővárosban, Újvárosban, ahol szintén megteremtették saját környezetükben a maguk társasági életét. Átjárhatóság is volt a két társasági réteg között, mert például egy-egy színdarab, népszínmű előadásakor együtt szerepelt a főorvos úr, az ügyvéd a jó bort termelő szőlősgazdával. És voltak duhajkodó legények, az egyik oldalon, a másikon pedig a tisztes polgárok, akik este elmentek a Pandzsó, a mai Kossuth utcában működő nyilvánosházba.

A sok régi történést idézve Kaczián János megrajzolta Szekszárd, hajdan Szegzárd múltjának több szakaszát. Elmondta, hogy Újvárost egy tűz hozta létre. 1794. augusztus hetedikén, vasárnap délelőtt, a Felsővárosban pusztítottak a lángok. Leégett úgy hatszáz ház, a fél város. Utána sokan nem a régi helyen, hanem a mostani Újvárosban kezdtek építkezni. Nem is tudtak volna valamennyien visszamenni, mert megszigorították a szabályokat, hogy a lángok ne tudjanak gyorsan terjedni, már csak egymástól távolabb, minden második régi helyén épülhetett új ház.