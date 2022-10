Az év közleménye pályázat angol nyelvű kategóriájának díjazottja dr. Zöllei István sebész szakorvos, a magyar nyelvű kategóriának pedig dr. Greksa Dávid. Mivel a Tudományos Tanács csak egy-egy első díjat ad ki, Lovasi Orsolya PhD hallgató egy tudományos fórumon tavaly megjelent magas színvonalú angol nyelvű munkáját különdíjjal ismerték el.

Ezt követően a kórház vezetése és a Tudományos Tanács döntése alapján főorvosi kinevezésben részesült dr. Kálóczi Dóra, a pszichiátriai osztály szakorvosa, dr. Tusa Csaba, a neurológiai osztály szakorvosa, adjunktus lett dr. Horváth Attila József, a traumatológiai-ortopédiai összevont osztály szakorvosa, és dr. Tóth Gábor, a sebészeti osztály szakorvosa.

Délelőtt 11-kor kezdődött a Balassa-napi díszünnepség, amelyen részt vett dr. Kerekes László, a dombóvári, és dr. Barcza Zsolt, a bonyhádi kórház igazgatója is. Elsőként Bábiné Gottfried Gabriella, az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató-helyettese mondta el köszöntőjét.

Felidézte, hogy az elmúlt időszak számos kihívás elé állította az egészségügyet, s bár nagyon nehéz volt, sikerült összefogással, egymásra figyeléssel, szoros összetartással a covid, s az Ukrajnából érkező menekültáradat adta feladatokat is megoldani. Kiemelte, hogy a digitalizáció használata s kedveltsége is ugrásszerűen megnőtt az utóbbi időben, s ez, mondta, a jövő útja.

Dr. Pátri Eszter megyei tisztifőorvos arról a küzdelemről beszélt, amelyet nagy szakmai tudással vívnak egészségügyben a betegek gyógyulásáért, s ennek a mindennapi tevékenységnek felemelő és üdítő részei azok a szakmai csúcsok, amelyeket az ünnepen elismertek, elismernek. Beszélt a fiatal gyógyítók hivatástudatáról, lelkiismerettel végzett munkájáról, ők a jövő generációját képviselik.

A Balassa-nap tisztelgés a kórház dolgozói előtt, mondta köszöntőjében Zsikó Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, de egyben, folytatta, tisztelgés a névadó, a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője előtt, aki példát mutatott hazaszeretetből is. Elmondta azt is, hogy nagyanyja és édesanyja negyven évig dolgozott ápolóként, asszisztensként a szekszárdi kórházban, s neki lenyűgöző volt látnia gyermekként azt a kötelességtudatot, ami az ő munkájukat is jellemezte.

Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere Balassa Jánosnak és követőinek, a nevét viselő kórház dolgozóinak munkáját méltatta. Szólt arról, hogy a világot megrendítő járvány során ők álltak a frontvonalon. Munkájuk során nem volt lehetőségük a megrettenésre, félelemre, minden idejüket és erejüket a mentésre, ápolásra, gyógyításra kellett fordítaniuk, miközben ők voltak a legnagyobb veszélyben.

– Öröm valamennyiünk számára, hogy két és fél év után újra tudtunk Balassa-napot szervezni – mondta a kórház főigazgatója, dr. Németh Csaba, köszönve minden munkatársának az elmúlt időben tanúsított helytállást. Egyben kérte őket, hogy az előttük álló feladatokat is hasonló igyekezettel, lelkiismeretességgel oldják meg, mert, folytatta, küldetésük, hogy az emberek mindennapi küzdelméhez az egészséget biztosítsák.

Az ünnepen adta át a kórház főigazgatója a Balassa-díjakat, elsőként dr. Dudás Ella radiológus szakorvosnak. A főorvosnő negyven éve dolgozik a kórházban, s munkájának köszönhető, hogy többek között az ország egyik vezető angiográfiás laborja lett a szekszárdi.

Dr. Karagity Eliza, a bőrgyógyászat osztályvezető főorvosa, a koronavírus járvány legnehezebb időszakában a feladatot természetesnek véve vette ki részét a fertőző osztályon való munkából is, példát adva ezzel nemcsak a bőrbetegek iránti elkötelezettségéből.

Dr. Móricz Péter fül-orr-gégegyógyász szakorvos az Urológia-Gégészet-Mátrix osztály vezetője a betegek iránt érzett példaértékű felelősségével, pontosságával, igényességével, az osztály fejlesztése, magas szakmai színvonalának fenntartása, az új eljárások meghonosítása során végzett munkájáért is kapta a Balassa-díjat.

Az ápolási területről ebben a díjban részesült Debreceni Istvánné gyógyszertári asszisztens, a kórház központi gyógyszertárának munkatársa, aki a betegágy mellett is segítette a gyógyítást.

Klippel Margit csecsemő és gyermekápoló 40 év óta dolgozik a kórház szülészeti osztályának újszülött részén. Szeptemberben nyugállományba vonult, de nyugdíjasként is tovább dolgozik. Hűségét, kitartó munkáját ismerték el a Balassa-díjjal.

Munk Jánosné diplomás ápoló a kardiológiai és nefrológiai osztály nyugalomba vonuló osztályvezető ápolója 1982 óta dolgozott a kórházban több területen, lelkiismeretes vezetőként irányította, szervezte, ellenőrizte a dolgozók munkáját. Hivatástudata, munkabírása, remek problémamegoldó képessége és az intézmény iránti hűsége predesztinálta őt a díjra.

Pappert Gyöngyvér kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 32 éve dolgozik a kórház kardiológiai szakrendelésén, segíti az új munkatársak képzését. Munkája, főleg az utóbbi egy két év megpróbáltatásai közepette nélkülözhetetlen volt.

Schaffer Károly 1998 óta dolgozik betegvezetőként, jól ismerve a kórház minden területét. A betegekkel empatikus, humorával megkönnyíti a vizsgálatokra szállított emberek számára a várakozás szorongató izgalmát. Figyelmes és szakszerű, segíti az osztályos ápolók és a szakrendeléseken dolgozók munkáját.

Benczéné Németh Ágnes munkaügyi intéző, a humánpolitikai osztály munkatársa, pontos lelkiismeretes segítőkész, segíti az elmúlt időszakban az osztályra érkezett fiatal kollégák munkáját, mentorként szakmai alázatra, pontos munkavégzésre tanítva őket.

Kaposvári György infrastruktúra-felügyeleti csoportvezető, informatikai osztályvezető-helyettes kiemelkedő szakmai ismereteivel meghatározó szereplője a különféle informatikai rendszerek működtetésének, az intézmények közötti kommunikáció kialakításának, a digitális radiológia háttér kiszolgálásának és a kórházi hálózat üzemeltetésének. Szakértelmét, tapasztalatait megosztja másokkal, türelme, problémamegoldó képessége és jó emberismerete segíti őt napi munkájában, amelyet szakmai igényesség jellemez.

Kerekes Kornél Gábornak már szülei is a kórház dolgozói voltak. Ő 2007 óta a kórház műszerész csoportjában dolgozik, szakmai tudásával kijavítja a hibákat, tanáccsal látja el a műszereket használó kollégákat, óriási lexikális tudásával legjobban látja át a kórházi műszer parkot.

Pappné Hajdú Mária egy a szinte láthatatlan munkatársak közül, akiknek munkája eredményeként a szülészeti osztályon biztonságos, tiszta, higiénikus környezet várja a kismamákat, betegeket. Munkabírását jellemzi, hogy általában éjszakai műszakban dolgozik, amely különösen megterhelő. Több mint tíz éve számíthatnak kitartó munkájára, megbízható jelenléte biztos pont az osztály életében.

Az ünnepen Balassa díjjal ismerték el Spanyol Adrienn dísznövénykertész, a kórház kertészeti csoportja vezetőjének munkáját is. Ő öt éve dolgozik a kórházban, de jelenléte rövid idő alatt látványos változást eredményezett a kórház több hektáros parkjában, amely a megyeszékhely legnagyobb városközponti zöldterülete. Rózsaligetet, tanösvényt alakított ki, jó ízlésével, számtalan ötletével alakítja a parkot, a dolgozók és az intézményben megfordulók örömére, elismerésére.

A Balassa díjakét egy új, most bevezetett új díj, az Év rezidense díj átadása követte. Ezt dr. Házmann Gréta Kitti vehette át, aki 2020-ban szerzett orvosi diplomát Budapesten, a Semmelweis Egyetemen. A 2-es számú belgyógyászati osztályon rezidens. Szerény személyisége, higgadtsága, nyugodtsága segíti a betegellátást. Tudatosan készül a gasztroenterológiai pályára, így a fekvőbeteg ellátás mellett dolgozik az endoszkópos részlegen is.