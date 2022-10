A Paksi Képtár dolgozói ettől a héttől a városi múzeum épületében folytatják tevékenységüket. A képtári múzeumpedagógiai foglalkozásokat a múzeumban és a Csengey Dénes Kulturális Központban szervezik meg – derült ki a múltheti tájékoztatásból. A Paksi Városi Múzeum egyelőre nem zár be, de hétvége óta maximum 18 Celsius-fokos lehet az épületben a hőmérséklet.

Változik viszont a Deák-ház nyitvatartása, a múzeum 9-től 17 óráig lesz látogatható, december 19-től jövő február végéig pedig zárva tart. Innentől a múzeumpedagógusok a nevelési, oktatási intézményekben kihelyezetten tartják majd a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Nem nyit ki szintén szombat óta a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső Gyermekkönyvtárának épülete, az intézmény szolgáltatásai átmenetileg a városi könyvtár főépületének helytörténeti részlegében érhetőek el.

Miként Szabó Péter polgármester jelezte, a takarékossági intézkedések célja, hogy a válságos időszakban a város működőképes maradjon, és a kötelező feladatait megfelelő szinten tudja ellátni.

Takarékoskodik Tamási is. Itt is több intézkedést vezettek be az energiatakarékosság jegyében. Így például a Tourinform Iroda a termálfürdőből október 1-től átkerült a DámPont Ökoturisztikai Látogatóközpont Hársfa utcai épületébe, a takarékossági intézkedések között pedig módosult a DámPont Ökoturisztikai Látogatóközpont nyitvatartási ideje, amely fűtési idényben átmenetileg csütörtöktől vasárnapig fogad látogatókat. A létesítmény kiállítórésze november 7-től jövő március 14-ig zárva tart, és csak előre egyeztetett időben fogad csoportokat.

Hasonló intézkedéseket a megye más településein is hoztak az önkormányzatok. Mindenhol a legfontosabb cél, hogy az alapfeladatok ellátása ne sérüljön.