Visszatekintés - Az üzembe helyezést 1975-re tervezték, a második reaktor pedig ehhez képest egy-két évvel később kapcsol be. A világon többféle atomreaktort használnak. Az újgenerációs, az egzotikus, a grafit moderátoros, a nehézvizes reaktorok mellett számtalan könnyűvizes is működik, ez utóbbihoz tartozik a paksi atomerőmű is, amelyet 1982 és 1987 között fokozatosan vontak be hazánk energiatermelésébe. A ma négy nyomott vizes reaktorral rendelkező erőmű becslések szerint az ország áramtermelésének több mint 50 százalékát adja.

Az első reaktorblokkot 1983. november 2-án avatták fel. A második 1984. szeptember 6-án, a harmadik 1986. szeptember 28-án, a negyedik pedig 1987. augusztus 16-án lépett működésbe. Ezzel lezárult az erőmű fejlesztésének első szakasza, elkészült a XX. század legnagyobb hazai ipari beruházása. A létesítmény napjainkban 2000 MW teljesítményű és 100 százalékban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdona.

Miért éppen Paks?

A Tolna megyei város mellett az volt a legerősebb érv, hogy a Duna közelsége miatt elegendő hűtővíz áll rendelkezésre, ugyanakkor az árvíz és belvízvédelem biztosított volt. A környezet sík terület, a talajmunkák így könnyen elvégezhetők. A meteorológiai jellemzők kedvezőek voltak, a település az erőmű szélárnyékában fekszik, valamint az erőmű 30 km-es körzetében a népsűrűség az országos átlagnál akkor kisebb volt.

Paks kedvező elhelyezkedése miatt javítja a déli országrész villamosenergia-ellátását, valamint a teljesítmény országrészek közötti elosztását, a telephely gazdaságosan csatlakoztatható az országos villamostávvezeték-hálózathoz, továbbá az is fontos szempont volt, hogy az építési anyagok és a berendezések egy része vízi úton volt szállítható, így könnyen biztosítható az üzemi terület csatlakoztatása a közúti és vasúti fővonalakhoz.

Az atomerőmű létesítése komoly erőpróbát jelentett a magyar építő- és szerelővállalatoknak Fotók: Paksi Atomerőmű Vállalat

Paks település – természeti és infrastrukturális adottságai miatt – jó lehetőséget biztosít az üzemeltetők elhelyezésére, a telephely adottságai lehetővé teszik a kapacitás későbbi növelését, valamint a beruházás döntő jelentőségű volt, a mezőgazdasági jellegű Tolna megye további ipari fejlődése szempontjából. Mivel Paks az ország középső részén helyezkedik el, így jól is védhető az atomerőmű, tehát a helyszín kiválasztásánál a biztonsági tényezők is meghatározóak voltak.

Paks nagyközség élete teljesen felbolydult az építkezés megkezdésével, ám a tervezők, éppen a nagyberuházások tapasztalatain okulva, egy külön városrész kialakításával igyekeztek csökkenteni a konfliktusokat. Úgy építették fel a lakótelepet, hogy az építők elvonulása után az üzemelők vehessék igénybe a lakásokat. A nagyközségi lakosság és az építők, majd az üzemeltetők közötti viszony a kezdeti nehézségek után aránylag gyorsan normalizálódott, Paks lakóinak száma megduplázódott, elérte a 21 ezer főt, majd 1979. január 1-től városi rangot is kapott.

Az építkezés kezdete

A korhű beszámolók szerint a Paksi Atomerőmű eredeti alapkövét az I. számú reaktor kiásott gödre mellé, egy aknában helyezték el 1975. október 3-án, hatalmas érdeklődés és számos magas rangú állami vezető, így az akkori Minisztertanács elnökhelyettese, Havasi Ferenc részvételével. Az októberi alapkőletételt megelőzően már folyamatosan zajlottak az építkezési munkálatok, amelyekben négy századnyi honvédségi erő is részt vett. Az Atomerőmű Beruházás Titkárságát 1972 szeptemberében hozták létre, illetve kinevezték az atomerőmű miniszteri biztosát Szabó Benjámin személyében.

A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976. január 1-jén kezdte meg működését. Az atomerőmű építése, szerelése mind a terjedelem és mennyiség, illetve a technikai színvonal tekintetében is komoly erőpróbát jelentett a magyar építő- és szerelővállalatoknak. A csúcsidőszakban a napi 1000 köbméter beton bedolgozása, a több ezer tonna acél beépítése a legszigorúbb minőségi előírások betartásával történt, ezen felül több ezer kilométer kábelt kellett lefektetni, mindez a tervezők, beruházók, kivitelezők nagyfokú előkészülését és együttműködését igényelte. Az erőmű területén dolgozók összlétszáma a csúcsidőszakban meghaladta a tízezer főt, és a szovjet tervező és gyártó cégek mellett az atomerőmű építésében részt vettek más ­KGST-­tagországok is, valamint az energetikai iparág szinte mindegyik mérnökirodája, gyártó és kivitelező cége. A (KGST) Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a közép- és kelet-európai szocialista országok gazdasági együttműködési szervezete volt 1949 és 1991 között.

A biztonság növelése érdekében, a földrengésállóság növelését szolgáló munkák keretében megerősítették azokat a szerkezeteket, készülékeket, berendezéseket és csővezetékeket, amelyek egy, a számítás szempontjából mérvadónak elfogadott földrengés esetén is épen kell, hogy maradjanak. A reaktorvédelmi projekt keretében később az irányítástechnikai rendszert átállították a hagyományos analógról digitálisra, lehetővé téve ezzel a teljes folyamat számítógépes követését.

Válaszokat keresve

A XXI. században Európában sokan nem tartották megbízhatónak az atomerőműveket, erőteljes politikai nyomás is kialakult, hogy a még működő atomerőműveket zárják be, de beütött az energiaválság és az orosz–ukrán háború, így minden átértékelődik. Egyre többen vannak, akik már azt hangoztatják, hogy a meglévő atomerőművek működését hosszabbítsák meg, ellenkező esetben Európában energiaválság jöhet létre. A paksi erőmű 1982–87-ben üzembe helyezett négy reaktora 30 éves üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítására kapott jóváhagyást az Országgyűléstől, így a jelenleg működő paksi blokkok élettartama a 2030-as években járhat le. Az első reaktorblokk 2012 decemberében megkapta az üzemidő-hosszabbításra az engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól, és a többi engedélyezése is folyamatban van.

Fotók: Paksi Atomerőmű Vállalat

A paksi reaktorok a világ első huszonöt blokkja között vannak teljesítményük kihasználtságát tekintve, az 1996–2002 között végrehajtott biztonságnövelő intézkedések (BNI) program eredményeként pedig a paksi blokkok biztonsági színvonala megegyezik a hasonló korú nyugati atomerőművek biztonsági színvonalával. A paksi erőmű fűtőanyaga enyhén dúsított urán-dioxid, egy reaktorba 42 tonna kerül. Az elhasználódás után a kötegeket pihentető medencében, víz alatt tárolják, majd öt év után biztonságos konténerekben szállítják Oroszországba újrafeldolgozás céljából. Az erőműből kikerülő felszerelések, eszközök tárolására Bátaapáti mellett létesítettek tárolót.

Hazánk energiaellátása szempontjából szükség van a paksi erőműre

Az Országgyűlés 2009-ben nagy többséggel határozatban járult hozzá új blokkok telepítésének előkészítéséhez a paksi erőmű telephelyén, hogy ezzel is növekedjen Magyarország energetikai függetlensége. Az új beruházás 10 ezer munkahelyet teremthet. Jelenleg a paksi atomerőműnek négy 500 MW-os aktív blokkja van, melléjük további két 1200 MW-osat terveznek építeni. Az Európai Bizottság 2017-ben, hosszas vizsgálat után jóváhagyta a paksi bővítést. Az új blokkok magyar állami tulajdonban lesznek, az elsők átadására legkorábban 2026-ban kerülhet sor. Az elhasználódott fűtőelemek elszállítását az orosz fél az átadástól számított 20 évig vállalja. Lehet, hogy mindezt felülírja az időközben kirobbant orosz–ukrán háború, de lehet, hogy nem, egy biztos: Magyarország energiaellátása szempontjából nagy szükség van a paksi erőműre még hosszú éveken át.

A Nemzetközi Nukleáris Eseményskála szerint eddig a paksi atomerőműben 21 üzemzavar volt, de ezek semmiféle egészségügyi vagy más kockázattal nem jártak, és radioaktív­anyag-kibocsátás sem történt a környezetbe. A szakértők és az elemzők mindenesetre keresik arra a választ, hogy az atomenergia által előállított áram mennyire is olcsó, és egyben igyekeznek rámutatni a különböző megújuló energiaforrások kihasználására is.

Felhasznált irodalom – Szabó Benjamin: Atomkorkép. Mielőtt meghasadt az atommag – Paks. Bp., 2004. – Vicsek Ferenc: A bomlás melege – Riport az aktív zónában. Magvető, Bp., 1988. – Negyven év krónikája. Paksi Atomerőmű Vállalat – MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, 2015. – Hazafi József, Gottwald Károly: Erőmű a Duna partján. PAV, 1983. – Kováts Balázs: Atomlecke. Paksi eseménynapló; PAV, Paks, 1988. – Dr. Bencze Géza: Húsz év. Paks, 1995.