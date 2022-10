A 2022/2023-as tanév őszi érettségi vizsgaidőszaka október 14-én a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik – közölte az oktatas.hu sajtószobája. Idén ősszel az ország száznyolcvanhárom intézményében várhatóan tizenkilencezer-négyszázötvenkilencen érettségiznek, a lebonyolításban kétszázharmincöt érettségi vizsgabizottság működik közre.

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Az előrehozott (43,1 százalék) és a szintemelő (27,1 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb, ezeket követik a javító (11,8 százalék), az ismétlő (5,1 százalék), a rendes (8,8 százalék) és a kiegészítő (2,8 százalék), valamint a pótló vizsgák (1,4 százalék).

Az írásbeli vizsgákat október 14. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 10. és 14., a középszintű szóbeliket pedig november 21. és 25. között tartják. Az érettségizők várhatóan közel huszonegyezer-hétszáz vizsgát tesznek: mintegy kilencezerkilencszázat emelt, tizenegyezer-nyolcszázat pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva – középszintű érettségit kilencvennyolc, emelt szintűt pedig hetvenkilenc tantárgyból tesznek.

A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A Tolna Megyei Kormányhivatal honlapja tartalmazza a megyében a vizsgáztatásra kijelölt oktatási intézmények neveit és címeit. Íme a lista: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola (7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.), Szekszárdi Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.), Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium

(7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-9.), Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.), Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7150 Bonyhád, Kossuth utca 4.).

A Szekszárdi Garay János Gimnázium, vizsgaközpont lévén, erre a megmérettetésre más középiskolákból is fogad diákokat – mondta el lapunknak Huszárik Imre igazgatóhelyettes. – Több mint száz tanulót várunk, csak a középfokú szóbelin mintegy hetvenen lesznek – folytatta. – Ez az őszi érettségi lehetőséget ad a 12. év végén sikertelenül vizsgázó diákoknak a javításra, illetve számos fiatal lerövidítheti tanulmányait, a tavasz végi vizsgán már kevesebb akadályt kell legyőznie.

Hiszen ha valaki most érettségit tesz például valamely idegen nyelvből – ez a gyakorlat a jellemző – avagy informatikából, annak tavasz végén már csak négy tantárgyra kell koncentrálnia a kötelező öt helyett. Sőt, több tantárgyból is lehet most érettségizni, de ez nem igazán gyakori. A mi iskolánkban egy tanuló informatikából, három orosz nyelvből, tizenkilenc német nyelvből, harminchárom pedig angol nyelvből bizonyítja középszinten kiemelkedő tudását és most valóban erről van szó. Hiszen miután mindannyian tehetséges diákok, nem az a kérdés, hogy átmennek-e a vizsgán, hanem az, hogy vajon kivétel nélkül mindenkinek sikerül-e jeles osztályzatot elérnie választott tantárgyából.

Hetvennyolc fiatal, negyvenkét emelt szintű, negyvenhat középszintű vizsga. Ez az őszi érettségi három fontos számadata a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban. Hajós Éva igazgató hozzátette, hogy a saját intézményből negyvenketten jelentkeztek erre a próbatételre, a többi tanuló a környék más középiskoláiból érkezik. A sláger érettségi tantárgy ez esetben is az angol, melyből harmincnégyen emelt szintű, tizenöten középszintű vizsgát kívánnak tenni. Közülük tizennégyen, illetve nyolcan az I. Béla diákjai.

A fellendülő ágba került földrajzból négy emelt szintű és két középszintű vizsga várható, ebben a mezőnyben valamennyi fiatal helyi. Figyelemre méltó, hogy a csak középszinten teljesíthető emberismeret és etika tantárgyat tizenketten választották. Az intézmény diákjai közül négyen szándékoznak két tantárgyból is helytállni. Egy tanuló középszintű angol és középszintű földrajz, ugyancsak egy tanuló középszintű etika és emelt szintű angol, két tanuló pedig emelt szintű földrajz és emelt szintű angol kategóriában kívánja bizonyítani magas fokú tudását.