Az égi áldás a későbbiekben is hol elállt, hol rákezdett, így a szabadtéren történő főzés miatt akár az is előfordulhatott volna, hogy a sok csapadék felhígítja a lecsókat. (A zsűri szerint tényleg akadt levesesebb lecsó, de ezt a véleményt nem minden résztvevő osztotta.)

A lényeg természetesen nem az ételek állaga volt, hanem, hogy a baráti kör tagjai megint jó hangulatban töltsenek el együtt néhány kellemes órát.

Közel kilencven vendég vett részt az eseményen, amely szokás szerint a vándorlók vezetője, Zsinka János Festetich utcai háza előtt, az utcán felállított sátrak alatt zajlott. A harmadik fesztiválra, amely ezúttal az idősek világnapjára esett, meghívták a tolnai idősek klubja tagjait is. Öt bográcsban készültek a lecsók, amelyek között voltak hagyományosak, de a megszokottól eltérőek is. Utóbbiak közé tartozott a csirkemájas, valamint a cukkinis-csirkemelles változat is.