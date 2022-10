– A koronavírus fertőzés nyáron kezdődött hatodik hullámnál tartunk, amely ősz elejére heti négy-ötszáz lejelentett esetnél stagnált, ám az utóbbi napokban ismét emelkedő tendenciát mutat a fertőzöttek száma – mondta dr. Papp Zoltán háziorvos. Szerinte ez összefüggésben áll a szeptember elején megkezdődött nevelési évvel, hiszen a betegség zárt közösségekben terjedése jól ismert: a koronavírus fertőzés az egyik legvirulensebb a felsőlégúti megbetegedések közül. Mint jelezte, friss adatok ugyan még nem állnak rendelkezésükre, de egyre több a rendelőkben elvégzett pozitív teszt.

Arra figyelmeztetett, hogy bár az egészségügyi intézményekben, így az orvosi rendelőkben vagy a fogorvosnál továbbra is kötelező a szájmaszk használata, de sajnos nem mindenki tartja be. – Kérjük továbbra is betegeinket, hogy szíveskedjenek maszkot viselni, amikor a rendelőkben tartózkodnak, ugyanis nem lehet tudni, hogy krónikus beteg, kismama avagy műtét után lábadozó, kontrollra érkezett beteg ül-e bent, akik valamennyien fokozottan veszélyeztetettek – hangsúlyozta.

A területi kollégiális vezető emellett azt javasolja, hogy lehetőség szerint tartson mindenki otthon gyorstesztet, amelyet már két-háromezer forintért lehet venni a gyógyszertárakban. Általános, felsőlégúti, vizes orrváladékkal járó tünetek esetén ne menjünk be azonnal a rendelőbe, hanem előtte otthon végezzük el a gyorstesztet, amely nagy segítség lehet az orvos számára, hogy számíthat-e covid fertőzésre vagy sem.

– Ez azért is fontos, mert ilyenkor ősszel más betegségek is előfordulhatnak, így a szokásos rinovírusok, adenovírusok, egyes bakteriális fertőzések is. A negatív teszt persze nem zárja ki, hogy valaki covidos legyen, tapasztalataink szerint az első tünetek megjelenéséhez képest körülbelül a negyedik-ötödik napon mutatja ki a teszt a koronavírus jelenlétét – tájékoztatott.

A tünetekről egyébként azt mondja, a kezdeti jellegzetes panaszok mostanra átalakultak. A kardinális tünetek, így az íz érzékelés- vagy szagvesztés már csak minimálisan jelennek meg. Ehelyett jellemzővé váltak a melléküreg-gyulladás tünetei, a gyomor-bélrendszeri panaszok, mint hasmenés, hasfájás, esetleg hőemelkedés, láz. Kifejezetten gyakori a fejfájás, amely marad is sokáig.

Dr. Papp Zoltán azt ajánlja, ha a teszt kimutatja a fertőzést, a beteg jelentkezzen a háziorvosánál, aki a tünetek alapján és a veszélyeztetettséget felmérve eldönti, hogy behívja-e vizsgálatra vagy otthonában gyógyul majd, esetleg szükséges-e bármilyen gyógyszeres kezelés. A jelenlegi protokoll szerint a teszttől számított öt napot muszáj a fertőzöttnek karanténban töltenie, amelyet követően a hatodik napon tünetmentesen vagy negatív gyors teszttel ismét közösségbe mehet. Érdemes természetesen a beteggel egy háztartásban élőket is tesztelni, orvosi tapasztalatok szerint ugyanis szorosabb kontakt esetén három múlva a beteg hozzátartozói is megfertőződnek.

A megyei háziorvosok szakmai vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy jelenleg a megyei kórház oltópontján érthető el az augusztus végén, szeptember elején megjelent új vakcina, amely az eredeti vuhani vírustörzs és az Omikron A1-es elleni hatóanyagot tartalmazza. Ezt azok számára ajánlják, akik még nem kapták meg a harmadik oltást, avagy fokozott veszélynek vannak kitéve, például egészségügyi dolgozók. A legújabb vakcina körülbelül egy hónap múlva érkezik meg, ez már tartalmazza majd a legújabb vírustörzsek elleni védőanyagot is.