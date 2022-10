– Intézményünk fontosnak tartja, hogy a szülőket is bevonja a közös programokba – tájékoztatta lapunkat Sebestyén Györgyi, intézményvezető, majd hozzátette: Ezek a rendezvények általában délelőttönként egy-másfél órát jelentenek. A tavalyi évben hagyományteremtő kezdeményezésként indult az őszi program, amit a jövőben is szeretnénk folytatni a nagy sikerre való tekintettel. Évente három alkalommal szervezünk hasonló eseményt, ahová külsősök is jöhetnek, azok a szülők és kicsik is betekintést nyerhetnek így a mindennapjainkba, akik hozzánk szeretnének a későbbiekben beiratkozni.