A napokkal ezelőtt a közösségi oldalon megjelent felhívást sokan olvasták és már akkor jelezték, részt vesznek a programon. Volt aki szívesen segített volna, de mint írta, sajnos neki munkanap a most szombati, de olyan is akadt, aki megjegyezte, hogy más települések is példát vehetnének a kezdeményezésről.

A lelkes segítők szombaton kora reggel kapával, gereblyével, metszőollóval és lapáttal gyűltek össze a bikácsi piactéren és innen indultak elvégezni a település több pontján zajló munkákat. Többórás tevékenységük nyomán sikerült rendbe tenni a temetőt és az oda vezető járdát, emellett többfelé falevelet gereblyéztek, szemetet szedtek és fűkaszával füvet nyírtak.