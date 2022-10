A munkát már elkezdte a DC Dunakom Zrt. Jelenleg 18 helyszínen dolgoznak most annak érdekében, hogy rendezett, esztétikus környezetet alakítsanak ki a városban. Ezen kívül a száraz ágakat is eltávolítják a fákról és a lehullott leveleket is összeszedik. Egy-egy az elmúlt hónapok rendkívüli szárazsága miatt elszáradt fa kivágásáról is dönteniük kellett. Elhangzott, Paks idén is nevezett a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenybe, amelyen 2001-ben, a városok kategóriájában megszerezte az első helyet.