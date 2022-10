Példás összefogással gyűjtött idén is a mentőállomás dolgozóinak és a Palánki Idősek Otthona lakóinak a Szekszárdi Gamer Egyesület, a bonyhádi Angyalhívó egyesület, a Tolnai-Turán Hagyományőrző Egyesület, a Spearhead Airsoft Team és a szekszárdi Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség.

– Erre a két helyszínre már a tavalyi évben is vittünk felajánlást, azonban idén öt egyesület összefogásával történt az adományozás - tájékoztatta lapunkat Tóth Imre, a Szekszárdi Gamer Egyesület elnöke.

Az összefogással huszonkét darab lángost kaptak a mentőállomás dolgozói Gera Gábor felajánlásával, valamint ötven kilogramm szőlőt vittek az idősek otthonába a Dúzsi pincészet támogatásával.

– Szeretnénk olyan embereket patronálni, akik egyrészt rászorulnak a segítségre, másrészt azokat szeretnénk segíteni, akik munkájukkal a közt szolgálják, ezért is esett a választásunk a mentőkre. És mivel időskorunkban mi is szeretnénk, ha törődnének velünk, nyilván az idősebb generációra is mindig gondolunk.