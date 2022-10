Ez alkalommal jánosmajori Gusztó Bisztróban találkoztak, amely hét tanuló egykori iskolájának közelében van. Ugyanis 1964-ben megszűnt Jánosmajorban a felső tagozat, így az akkori hét nyolcadikost a most találkozó szedresiek osztályába helyezték át. Mivel így túl sokan lettek, ezért két osztályra bontották őket. A Jánosmajorban maradt alsó tagozatban kezdte később tanítói pályafutását Bónyai Guszávné, Mérei Terike, az osztálytalálkozó szervezője.

A másik érdekesség, hogy nyolcadikosként téglát hordtak az akkor épülő kultúrházhoz, amit pár éve lebontottak, és most épül az új. Az 1965-ben végzett 52 diákból tizenöten jelentek meg a mostani osztálytalálkozón. Az akkor ballagók közül húszan már nincsenek közöttünk, így az a Koleszár Mihály sem, aki 33 éven állt tanácselnökként, majd polgármesterként a falu élén. Rájuk és egykori osztályfőnökükre, Gabi Gézára is emlékeztek a most összejöttek.

Az osztály „A” osztályfőnöke: Beszterczán Péterné viszont nagy részt vett a találkozón férjével, Beszterczán Péterrel, akinek legendás kézilabda csapatában ebből az évfolyamból is sokan játszottak. A jó hangulatról Mérei Teréz énekkel, Mérei János pedig harmonikaszóval gondoskodott.