Már előzetesen több mint kétezren – közöttük sok Tolna megyei reménybeli hallgató – regisztráltak a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kiemelt beiskolázási rendezvényére, az Irány a PTE! Kultúrfesztre. Mint arról a bama.hu beszámolt, az Expo Centerben megtartott pénteki rendezvénnyel kapcsolatos érdeklődés mutatja, hogy a PTE és képzései töretlen népszerűségnek örvendenek a középiskolások körében.

A rendhagyó pályaválasztási fesztivál célja, hogy a leendő egyetemi hallgatókat megismertesse a Pécsi Tudományegyetem által kínált széles képzési és szolgáltatási portfólióval. Emellett bemutatják azt is, hogy a PTE sokkal több, mint egy felsőoktatási intézmény a sok közül: a PTE Családba tartozni életre meghatározó élmény.

Az Irány a PTE! Kultúrfeszt hagyományos és innovatív ötletek házasítása, hiszen a karokat és képzéseket, egyetemi szolgáltatásokat bemutató standos kiállítói tér mellett szakmai előadások, tanácsadások várták a középiskolásokat, szüleiket és pedagógusaikat, ugyanakkor az egyetemi fesztiválhangulatot is megidézték a Pécshez és az egyetemhez kötődő fellépők koncertkavalkádjával, játékos programelemekkel, selfie-pontokkal, nyereményjátékokkal.

A Kultúrfeszten fellépett a Made in B, O'Sullivan, Mehringer és Pixa, dalszerző kurzust tartott Beck Zoltán, a PTE adjunktusa, aki nem mellesleg a 30Y együttes frontembere. Az önkormányzat és a városi cégek is megjelentek a rendezvényen, a PTE céges partnerei közül többen is rendeztek be kiállítási standot.