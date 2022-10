Ámulattal hallgatták tanárok és diákok egyaránt dr. Orsós Zsuzsanna kutató előadását kivételes életpályájáról. A kutató munkájáról és decsi kötődéséről is mesélt a jelenlévőknek.

– Sokszor tartok előadást általános iskolákban és gimnáziumokban egyaránt, ahol a pedagógusoknak több témában is igyekszem a segítségére lenni. A decsi iskolában is vannak hátrányos helyzetű diákok, akik közül sokan most fognak pályát választani, ezért kérte a segítségemet az intézmény vezetése. Saját életutam bemutatásával próbálom a gyerekeket inspirálni, megmutatni azt, hogy kellő kitartással, hittel és akarattal bárki elérhet bármit – hangsúlyozta dr. Orsós Zsuzsanna.