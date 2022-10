Ahogy azt már korábban említettük, szombaton tartották a hagyományos szüreti napot Dunaszentgyörgyön, amit közel harminc éve minden évben megrendeznek – a vírushelyzet miatt kettő év kimaradt – tudtuk meg a község polgármesterétől, Kirnyákné Balogh Máriától.

– Az idei évben két testvértelepülésről is érkeztek vendégek több napra, ami újdonságnak számít, őket helyi családoknál szállásoltuk el. Gelencéről már csütörtökön este ideértek, Tornyosról szombat reggel jöttek, onnan kilencen érkeztek, és este a vacsora után haza is mentek. A németországi Nieste a harmadik testvértelepülés, ők jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak eljönni, viszont szeretnék megerősíteni majd a kapcsolatot a két település között, ezért elhívtak bennünket két rendezvényre is, amit jövőre tartanak, szeretnék, ha részt vennénk rajtuk – tájékoztatta lapunkat Kirnyákné Balogh Mária.