– Úgy gondolom a Rotary kormányzójaként illik végig látogatnom azt az ötvenhat klubot és ezerkétszáz polgárt, akik saját pénzükből, a helyi igényeket felmérve tesznek a közösségért. Ma Szekszárdon egy kerékpár szervizpontot állítottak fel, Ladánybenén annak idején egy víztorony hiányzott, Orosházán tizenöt pad, Budapesten pedig nagyon sok feladat vár még ránk – emelte ki Réti László.

– A szekszárdi klubunk már nagyon sok mindent tett a köz javáért. Fákat ültettek, a Béla téren létrehoztak egy tapintható láthatatlan térplasztikát, a város terének bronz makettjét is, amelyen Braille-írással is olvashatóak az ismertetők. Ezt a tapintható bronz domborművet a vakok és gyengénlátók számára alkották meg.

A kormányzó elmondta, a klubok önállók, saját maguk döntenek arról, hogy kit és milyen formában támogatnak. Vannak, akik a leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat segítik, vannak akik a tehetségek gondozását végzik, és van olyan klub is, amely a sportolókat támogatja. A szekszárdi Rotary Club jövőre már negyed évszázada fog működni, ez idő alatt nagyon sok mindent tettek a városért.

Réti László elmondta, a pandémia után a szervezet cserediák programját kellett újra építeniük. Minden évben Magyorországról körülbelül ötven diáknak van lehetősége a club által kiutazni egy évre külföldre, másik ötven tanulónak három hónapra és ezenfelül táborozási lehetőséget is biztosítanak. Egy-egy gyereknek hatalmas lehetőséget jelent, hogy megismerheti más országok kultúráját.

– Az évente megválasztott kormányzó, ahogy a club neve is sugallja, rotációban egy évre kapja meg ezt a nemes feladatot, ahogy most én is betöltöm a tisztséget júliustól jövő év júliusáig. Ezt az egy évet természetesen tartalmasan szeretném eltölteni, terveim közt szerepel a Rotary Club nemzetközi kapcsolatainak megerősítése is. A nemzetközi figyelem most Magyarországra, Lengyelországra és Romániára fókuszálódik a menekült hullám miatt. Ennek a becsületes, karitatív kezelésébe a nemzetközi Rotarynak hatalmas erőforrásai mennek bele. Az itt maradt ukrán menekülteknek orvosi ellátásra, iskolára, lakhatásra van szüksége, főként ezen dolgozunk jelenleg.