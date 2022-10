Mindeközben a felnőttek sem unatkoztak. Hiszen a megnyitó után kisvártatva már el is kezdődött a nyílt színi főzés, ráadásul jeles vendégekkel. Mások mellett Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere is bizonyította konyhaművészeti tudását. Eredményesen forgatta a fakanalat Horváth István országgyűlési képviselő, a Gyermekpiknik fővédnöke is. A honatya vegyespörköltet készített, ami mellé tálaláskor tarhonya és kovászos uborka került és talán mondanunk sem kell, hogy az ízletes étel az utolsó szemig elfogyott.