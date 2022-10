Egy fiatal nő férjével és csemetéivel érkezik a dédszülők sírjához. A kicsik lelkesen lobbantják fel a mécsesek lángját. A szomszédos sírra is tesznek ezekből, látszik, hogy ezt nem látogatják a hozzátartozók – Talán messze laknak. Ki tudja? Mindenesetre sajnálom, hogy így „elárvult", ezért időnként kigyomlálom, és ide is mindig hozunk virágot.

A hosszú hétévégén fokozottabb rendőri jelenlétre is számíthatunk Tolna megyében a temetőkben és környékükön is. Mint azt megírtuk, zsúfoltság várható a temetőkben és környékükön. A megemlékezők biztonságára és a temető környékén közlekedőkre is vigyáznak a rendőrök - írja a Police.hu.

Ebben az időszakban felerősödik a forgalom az utakon, a tömegközlekedési eszközökön a szokásosnál többen utaznak, gyakorlatilag az egész ország útra kel. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak, kerékpároznak ki, legtöbben viszont autóba ülnek, és az ország távolabbi részeibe is elutaznak, hogy leróják kegyeletüket. A rendőrség kéri, hogy minden esetben az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe.