– Két úgynevezett ambu babát hoztunk magunkkal, az egyiken két kijelző látszik, melyek közül az egyik azt mutatja, hogy mennyire kell benyomni valakinek a mellkasát újraélesztés közben, a másik azt mutatja, hogy mennyi levegőt fújtunk a páciens tüdejébe – tájékoztatott Márta Norbert, önkéntes koordinátor. A gyerekek meglepően sok mindent tudtak az újraélesztésről, és most egészen pontosan megtanulhatták az újraélesztés folyamatát, azt, hogy a harminc mellkaskompressziót követően két befújás következik.

Hollóné Török Mónika, tanárnő lapunknak elmondta, a gyerekek egyre fogékonyabbak, az idei elsősök már tisztában vannak a különböző szakmákkal.

– Mindenki el tudta mondani már az elsősök közül is, hogy mivel foglalkoznak a szüleik, és a szakmákkal kapcsolatos kérdésekre is mind tudták a választ. Készségfejlesztő foglalkozások mellett videót is néztünk – emelte ki a pedagógus.

A megkérdezett diákok mind örültek a pályaorientációs napnak, sok új tapasztalattal gyarapodtak.

– Még nem döntöttem el, de vegyész vagy biológus szeretnék lenni, és ehhez igyekszem mindent megtenni. Emiatt például két hetente hétvégén a Mathias Corvinus Collegiumba járok tanulni. A mai napon a legjobban a szimulációs berendezések tetszettek – mesélte Ignácz-Horváth Veronika, ötödik osztályos tanuló.

– Építészmérnök szeretnék lenni, ezért vagy gimnáziumban fogok tovább tanulni, vagy olyan középiskolában ahol szakma mellett érettségit is tudok szerezni. Az I. Béla Gimnázium nagyon tetszett, az iskolán kívüli foglalkozásokat különösen jónak találtam – mondta Pusztai Dániel, aki hetedik osztályos.

– Orvos szeretnék lenni, ezért gimnáziumban fogok tovább tanulni, méghozzá Bátaszéken. Az iskola is nagyon tetszik, és az éves rendezvényeiken is szívesen részt vennék a hallottak alapján – magyarázta Varga Dóra, nyolcadik osztályos tanuló.