Szentgyörgy idén tovább szépült

Dunaszentgyörgyön idén is folytatódott a gyermek­intézmények, útburkolatok korszerűsítése, ezúttal is számos családi program színesítette egész évben az itt élők életét. Megújult a fitneszpark melletti játszótér, hamarosan pedig két járdaszakasz is új burkolatot kap.

A Várdomb utcai óvodát kívül-belül megújították (Fotó: M. Gy.)

Ahogy az utóbbi években megszokhatták az itt élők, Dunaszentgyörgyön idén is folytatódtak a korszerűsítések. Szeptember közepétől már mindkét dunaszentgyörgyi óvoda teljesen megújulva várta a helyi gyerekeket. Nyár közepére elkészült a Csodakert Óvoda épületének külső felújítása, amelynek során az épület szigetelést kapott és megszépült a külseje. A közel 15 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat a Magyar Falu Programból nyert csaknem 13,22 millió forintos támogatást, a fennmaradó összeget pedig önerőként biztosította. A Csodakert Óvoda épületének külső felújítása során az épület szigetelést kapott, és megszépült a külseje (Fotó: M. Gy.)

Az eredetileg tervezett szeptember eleje helyett a hó közepére készült el a Várdomb utcai óvoda külső és belső felújítása, a csúszást bizonyos előre nem látható nehézségek okozták, amelyek pluszfeladatokat róttak a kivitelezőkre. Az eredmény azonban várhatóan mindenkit kárpótol. Megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelése, az összes beltéri ajtó, valamint a hideg- és melegburkolatok cseréje, az elektromos­energia-ellátás és az épületgépészet fejlesztése, a padlózat felújítása, az új fűtőtestek elhelyezése és a villanybojler cseréje. A beruházás összértéke a pótmunkákkal együtt 45 millió forintot tett ki, amelyet a Magyar Falu Programból elnyert mintegy 31 millió forintos támogatásból fedezett az önkormányzat, a többit pedig saját forrásból tette hozzá. A Várdomb utcai óvodát kívül-belül megújították (Fotó: M. Gy.) Karbantartási munkák zajlottak augusztusban a sportcsarnokban, melynek folyamán lezajlott a csarnok teljes festése, a zuhanyzók felújítása, a vízszerelés. A munkálatok itt még nem értek véget, nemrégen felújították a műfüves kispályát, de szeretné az önkormányzat a nagy pálya állagjavítását is elvégeztetni, valamint új vizesblokkot biztosítani a sportrendezvényekre kilátogatók részére – jelezte Kirnyákné Balogh Mária. Nyár elejére a Magyar Falu Programból, csaknem ötmillió forintból megújult a falu játszótere a Dózsa György út mellett. A forrásból új, a mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő udvari játékokat szereztek be és építettek ki: egy új dupla tornyos, csúszdás vár, egy új négyszemélyes rugós lóhere, egy új hatszögletű mászóka és az ehhez tartozó esővédő, egy négyszemélyes rugós libikóka, valamint egy új domb­csúszda várja a kisgyermekeket a vidám, hangulatos játszótéren. Tavasz óta 11,84 millió forint értékben új elektromos, billenőplatós, a belterületi közterületek rendezettségét biztosító teherszállító járművel is gazdagodott Dunaszentgyörgy, amely alkalmas a közterületen, illetve annak karbantartása során keletkezett zöldhulladék, nyesedék elszállítására, de a jármű jól jön a téli időszakban a síkosságmentesítésre használatos anyag településen belüli elosztásához is. A felnőtt- és a gyermekorvosi rendelő között megújul a járda (Fotó: M. Gy.) A felnőttorvosi rendelőtől a gyermekorvosi rendelőig megújul a Dózsa György utcai járda burkolata. A munkák már tavasszal megkezdődtek, amikor a játszótérig jutottak el, de a két óvodában folyó felújítások mielőbbi lezárása miatt az itt dolgozókat is igénybe vették a gyermekintézmények körüli munkák során, így a járdaépítés a napokban indulhatott újra. A korszerűsítés belügyminisztériumi forrásból készül el, 8,62 millió forintból. Folytatódik a Várdomb utcai járda túloldalának burkolatfelújítása is a Vörösmarty út és a temető közötti szakaszon. A JETA-támogatásból elnyert 8,56 millió forintos összegből a másik oldallal megegyező térkő burkolatot kap, amely várhatóan még az idén elkészülhet – tudtuk meg a polgármestertől. Sokféle kulturális és családi program várta dunaszentgyörgyieket az év folyamán. A Nemzetközi Fúvós Napok keretében augusztus 26-án este a paksi tubatábor résztvevőinek zárókoncertjét rendezték meg Dunaszentgyörgyön, a Kultúrházban. Augusztus végén egy nyár végi ingyenes szabadtéri mozizásra invitáltak mindenkit a sportpályára. Mintegy háromszázan vettek részt augusztus 27-én este a Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő film vetítésén, ahová kedvenc plédjével, napozószékével vártak minden hat éven felülit és szüleiket a csillagok alatti közös mozizásra. Az eső miatt elmaradt a szüreti felvonulás, de felléptek a Vadrózsa Népi Együttes korcsoportjai (Fotó: M. Gy.)

Október első szombatján tartották a hagyományos szüreti napot Dunaszentgyörgyön. A helyiek a sportpályán különböző kézműves foglalkozásokon, labdarúgótornán, főzőversenyen vehettek rész, utóbbin tizennégy csapat mérte össze a tudását. Leves, pörkölt, rántott hús, töltött káposzta és puliszka is szerepelt a menüsorban. A zsűri a Kertbarátkör pörköltjét értékelte a legjobbnak. A közös ebéd és eredményhirdetések után délután kulturális programok várták a résztvevőket. Ugyan az eső miatt elmaradt a szüreti felvonulás, de volt kikérő, táncház, felléptek a Vadrózsa Népi Együttes különböző korcsoportjai, majd két helyi tehetség, Horváth Eszter és húga, Gréta műsora következett. A nap sztárfellépője Janicsák Veca volt, a szüreti bál hangulatáról pedig a Főnix Boys zenekar gondoskodott. A szüreti napról készült galériánk itt megtekinthető:

Az összeállítás megjelenését támogatta Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata. A cikket Gazsó Rita újságíró írta. A fotókat Molnár Gyula készítette.

