Appelshoffer Ágnes polgármester ünnepi beszédében egyebek mellett arról szólt, hogy számos olyan ünnep van, ahol a köszöntő némi lelkiismeret furdalással fordul a köszöntötthöz. Mert nem biztos, hogy olyat és annyit tud adni az ünnepeltnek, amit az megérdemelne. Az idei idősek napjára is igaz ez a megállapítás.

Beszélt a háború, az infláció, az energiaválság okozta nehézségekről, amelyek ellenére az önkormányzat továbbra is biztosítani fogja az idősellátást, a szociális és alapvető intézményfenntartó feladatait.

Mint mondta, gondok mellett azért akadnak bizakodásra okot adó körülmények is. A város számára mindenekelőtt az, hogy a helyi nyugdíjas szervezetek kiváló, évek óta működő közösségek, ahol a tagok nagyon jól érzik magukat. Aktivitásuk pedig az egész város életére, működésére pozitívan hat. Meggyőződését fejezte ki, hogy sikerülni fog a mostani „slamasztikából is kikecmeregni”, a szépkorúak tapasztalatait, bölcsességét is kamatoztatva.