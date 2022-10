– A Magyarországot – és az önkormányzatokat – érintő negatív hatások hónapok óta ismertek. A 2022-es gazdasági problémák oka az orosz–ukrán háborúra adott hibás válasz, vagyis a háborús szankciók, és az azok miatt sokszorosára emelkedő energiaárak. Az energiaválság, az elszabadult árak, az infláció miatt kialakult helyzet Európában és hazánkban is éreztetik hatásukat. A válság rendkívül nehéz helyzet elé állította az országot, az önkormányzatokat, a közösségeket, a családokat. Mindenki számol és keresi azokat a megtakarítási lehetőségeket, amelyekkel át lehet vészelni ezt a kritikus időszakot, és azt, aminek a nélkülözése a legkevésbé fájdalmas – írta a településvezető.

– Paks Város Önkormányzatát is – mint ahogyan a legtöbb önkormányzatot – komolyan érinti az energiaválság, mivel a város energiaköltségei drasztikusan megnövekedtek. A jelenlegi információk szerint az elektromos áram árának – jövő évre – várható emelkedése körülbelül 1,5-2 milliárd forint, a gáz árának emelkedése körülbelül 500 millió forint többletkiadást jelent az önkormányzat számára. A megnövekedett infláció miatt a 2023-as dologi kiadásoknál minimum 400-600 millió forint plusz költséggel kell számolnia. Az államnak fizetett szolidaritási hozzájárulás a jövő évben várhatóan 1,8 milliárd forint lesz – tájékoztatott.

– Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a takarékosság elvét minden szinten alkalmazza, annak érdekében, hogy a kötelező feladatokat megfelelő szinten és továbbra is a jogszabályoknak megfelelve tudja ellátni – jelezte.

Szabó Péter polgármester. Fotó: Facebook

Ennek tükrében több takarékossági intézkedést vezetnek be Pakson. Az önkormányzat egyeztetéseket folytat az E.ON-nal azzal kapcsolatban, hogy a városban az utcai közvilágítás hajnalban egy órával korábban kapcsolódjon le, este pedig fél órával később be. A templomok és egyéb köztéri szobrok díszkivilágítását is szünetelteti a város, ezzel is mérsékelve az energiaköltségeket. A megnövekedett energiaárak miatt az idei adventi időszakban nem helyezik ki a megszokott karácsonyi díszkivilágítást a városban, két helyszín kivételével, amelyek a városháza előtti élő karácsonyfa, illetve a tavaly vásárolt díszfenyőfa az Atom téren. A város intézményeinél is alapvető elvárás, hogy takarékosabban üzemeljenek, ezért szükséges olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek csökkentik az energiafelhasználást.

A gyermekintézményekben – Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, Paksi Napsugár Óvoda, Paksi Benedek Elek Óvoda – és a Paksi Életfa Idősek Otthonában jelentős energiatakarékossági intézkedéseket nem lehet bevezetni, mivel a kisgyermekek, illetve a bentlakó idősek napközbeni ellátásánál fűtéscsökkenés nem kezdeményezhető. Ezeknél az intézményeknél az egyéb dologi kiadások minimális csökkentése lehetséges, a beszerzések a nélkülözhetetlen elemekre korlátozódnak.

A Paksi Városi Múzeumban jelentős költségmegtakarítás érhető el az egyes telephelyek lezárásával. Az intézményvezető javaslata alapján a Paksi Képtár épületét október 15-től lezárják, temperáló fűtés marad, és a lezárt épületet hetente ellenőrzik. A képtár dolgozói a városi múzeum épületében folytatják tevékenységüket. A képtári múzeumpedagógiai foglalkozásokat a múzeumban és a Csengey Dénes Kulturális Központban szervezik meg. A Paksi Városi Múzeumban 18 Celsius-fok lehet a maximum hőmérséklet október 15-től, ettől az időponttól kezdve a Deák-ház nyitva tartása megváltozik, 9-17-ig lesz látogatható a múzeum, így a világításon és a fűtésen is megtakarítást lehet elérni. December 19-től jövő február végéig a múzeum zárva lesz, a muzeológusok home office-ban készítik az éves jelentéseiket, a teremőrök, takarítók a „kisházban” töltik a munkaidejüket, a múzeumpedagógusok pedig a nevelési, oktatási intézményekben kihelyezetten tartják a múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső Gyermekkönyvtárának épületét október 15-től lezárják, az épületben temperáló fűtés lesz. A gyermekkönyvtári szolgáltatás a főépület helytörténeti részlegében lesz elérhető. A gyermekfoglalkozásokat leállítják az őszi-téli időszakra, illetve esetleg a Csengey Dénes Kulturális Központban rendeznek ilyet. A könyvtár épületében maximum 18 Celsius-fok lehet a hőmérséklet. Hétvégén a könyvtár zárva tart, a zárva tartás idejére a fűtést visszaveszik. A városi könyvtár a téli időszakban december 24-től január 8-ig zárva lesz.

A Paksi Kistérségi Szociális Központnak bérelt épületek bérleti szerződését megszüntetik (Dózsa Gy. u. 66., Sík sor 7., 8., Villany u. 14.), ezek a szervezeti egységek felköltöznek a régi bölcsődei épület jelenleg nem használt szárnyaiba (Ifjúság útja 1/A). A költözés miatt a bölcsődeépület jelenlegi két mosdójának átalakítására van szükség. A fogyatékosok nappali ellátója marad a Kereszt utca 5. szám alatt, a hajléktalanok nappali melegedője pedig a Síp utca 7. szám alatt. A Család és Gyermekjóléti Központ (Villany u. 14.) telephelyén a költözésig átszervezik a munkarendet négy nap irodai munkarend, egy nap terepmunkára. A használatban lévő gépjárművek vezénylését is újra gondolták, ami október 15-től lép érvénybe.

A bevételt hozó programokat megtartják

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a Csengey Dénes Kulturális Központban a foglalkozások, szakkörök, tánccsoportok próbáinak feltételeit. A bevételt generáló programok, színházi előadások továbbra is megtarthatóak lesznek, továbbá azok a programok is, melyek pályázati támogatással valósulnak meg. A művelődési központ fenntartásában lévő Cseresznyéskert Erdei Iskolát október 15-től a fűtési szezon végéig lezárják, a Dunakömlődi Faluházat pedig október 23-tól szintén a fűtési szezon végéig. A kulturális központ és a város által szervezett rendezvények minimális keretek között, helyi előadókkal és művészekkel tarthatóak meg a jövőben. Az idei adventi időszakban vásár nem lesz, csak a kulturális központ aulájában tartható minden vasárnap kisebb műsor, illetve gyertyagyújtás, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő épületek és komplexumok kapcsán is szükséges az energiaköltségek mérséklése. A megnövekedett energiaárak következménye, hogy a 2022/2023-as téli szezonban a paksi műjégpályát az önkormányzat nem tudja üzemeltetni, ezért a létesítmény ebben a szezonban nem nyit ki. Az önkormányzati fenntartású Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdője átmenetileg be lesz zárva december 1-től, a fenntartási költségek növekedése miatt.

A biritói közösségi ház október 15-tól, a gyapai és csámpai közösségi ház pedig október 23-tól átmenetileg zárva tart a fűtési szezon végéig. Az önkormányzat tulajdonában lévő Prelátus épülete január 1-től – átmenetileg a fűtési szezon végéig – április 15-ig bezár, a szintén önkormányzati tulajdonú gunarasi üdülő október 15-től, a harkányi üdülő pedig november 14-től átmenetileg zárva tart április 15-ig.

Miként a polgármester írja, ezeknek a takarékossági intézkedéseknek az a célja, hogy a válságos időszakban a város működőképes maradjon, és a kötelező feladatait megfelelő szinten tudja ellátni. Az energiaválság hatásait enyhítő intézkedéscsomag komoly szakmai és politikai egyeztetés, konszenzus eredménye. – Bízunk benne, hogy a járványos idők leküzdése után, összefogással, közös erőfeszítéssel és társadalmi felelősségvállalással az energiaválság időszakát is átvészeljük – fogalmazott. Az újranyitások feltételeit, lehetőségeit az önkormányzat figyelemmel kíséri, és kellő időben felülvizsgálja.

Mint azt megírtuk, nemrég a tolnai képviselő-testület is energiatakarékossági intézkedési tervet fogadott el, illetve a bonyhádi önkormányzat is nehéz döntések meghozatalára kényszerült szeptember 28-ai ülésén. A még augusztusban a témáról készített megyei körképünket ide kattintva találja!