Tisztelet a tanítóknak! Személyes ügyemnek is tekintem, hogy támogassam a Sárszentlőrinchez tartozó uzdi falurészben gyermekkorukat élt és ott iskolába járt, ma már többségükben nyugdíjas korú egykori diákok által létrehozott Uzdi Diákok Baráti Társaságának tevékenységét – írta közösségi oldalán Süli János, a térség országgyűlési képviselője annak apropóján, hogy az uzdi ifjúsági szálló parkjában múlt hétvégén átadták az egykor itt oktató tanítók emlékkövét.

– Egy igazi csoda, ahogy a település lakóival a közösséget felépítették, és önkéntes munkával értéket teremtenek – méltatta a civil szerveződés tevékenységét. – A falu életének meghatározói, felsorolni is nehéz, mennyi munkát végeztek, hány kezdeményezés fűződik a nevükhöz. Most újra együtt emlékeztünk a felejthetetlen tanítókra is. Köszönöm az önzetlenségüket, köszönöm, hogy együtt lehettünk – mondta az országgyűlési képviselő.

Mint ismert, Süli János tavaly a "Négyökrös szekér" szoborcsoport felavatásán ajánlotta fel, hogy a kevésbé időtálló réz táblák helyett gránit emlékköveket készíttet a Sárszentlőrinc településrészén, Uzdon található tanítók emlékparkjába. A kövek elkészültek, amelyet egy meghitt ünnepségen adott át az országgyűlési képviselő.

– Büszkék vagyunk, hogy tanítóink nevei már gránitszobrokon láthatóak, amely maradandó lesz az utókor számára is – hangsúlyozta egy uzdi tanítvány. – Hála, tisztelet és köszönet a Lámpásoknak! Őrizze emléküket az utókor szeretete, vigyék tovább tanítóik szellemiséget és adjak át a következő nemzedékeknek is. Az eltávoztattak emlékét kegyelettel megőrizzük, a közös emlékeket nem feledjük – fogalmazott más. A szombati ünnepség állófogadással és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.