Bonyhádon és Szekszárdon két-két posta üzemeltetése szünetel, de Aparhanton, Dombóváron, Felsőnánán, Medinán, Mözsön és Pakson is ideiglenesen bezár egy-egy posta.

– A háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalat vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentése érdekében – írja közleményében a Magyar Posta Zrt. – A kialakult helyzetben a Magyar Posta is további takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült. A vállalat országszerte több posta működésének ideiglenes szüneteltetéséről döntött. Ez az intézkedés a postai küldemények házhoz kézbesítését nem érinti, az érintett posták működésének szüneteltetése létszámleépítéssel nem jár, a munkavállókat a környező postákon helyezzük el. A fenti intézkedéstől függetlenül, a digitalizációs fejlesztésekkel összefüggésben, a Magyar Posta a fővárosban, illetve Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékot jelentett be a működés hatékonyságának javítása érdekében, amelyet kizárólag az irányítási és a szolgáltatási területeken hajt végre. Ez a végrehajtásban dolgozó munkavállalókat nem érinti. A Magyar Posta az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében arról döntött, hogy ideiglenesen szünetelteti 366 posta működését (210 településen) – közölte a társaság. Ezek között van a tíz Tolna megyei is.

– Azokon a településeken, ahol több szolgáltatóhely működik (101 település), ott a fennmaradó szolgáltatóhelyek megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják az ügyfeleket, míg azokon a településeken, ahol nincs másik nyitvatartó posta (109 település), a szolgáltatások a máshol már jól bevált mobilposta segítségével lesznek elérhetők. Társaságunk hangsúlyozza, hogy az intézkedéssel érintett mintegy 740 dolgozó nem veszti el munkáját, mindegyük más postahelyekre kerül átirányításra. A változás nem érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem.

Majd így folytatják: – Társaságunk folyamatosan gondoskodik az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról, az érintett posták 2022. november 11-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az érintett posták listája itt érhető el. A Magyar Posta Zrt. jelenleg és a jövőben is lényegesen túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen az előírt mintegy 1600 posta helyett – a szüneteltetést követően is – országszerte több mint 2200 posta áll az ügyfelek rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a postahely lefedettség nemzetközi szinten is kiemelkedő, míg hazánkban 3,46 posta jut 10 ezer főre, addig ez a szám Európában mindössze 2,91.