A tolnai szennyvíztelep jelenleg Tolna, Fadd, Dombori, Bogyiszló, Fácánkert mellett a Paksi Járáshoz tartozó Dunaszentgyörgy és Gerjen szennyvízét fogadja be. Előbbi települések csatornahálózatát az ERÖV Zrt., Dunaszentgyörgy és Gerjen szennyvízrendszerét a Mezőföldvíz Kft. üzemelteti.

A Paks 2 beruházás miatt a paksi szennyvíztelep bővítésére mindenképpen szükség van. A számítások szerint beruházási és üzemeltetési szempontból is olcsóbb, illetve egyéb előnyökkel is jár, ha Dunaszentgyörgy és Gerjen kiválik a tolnai agglomerációból, és az egyébként is bővítendő paksi rendszerhez csatlakozik.

Ezzel a megoldással a tolnai telep terhelése körülbelül 20 százalékkal csökkenne, ami tartalékot jelent a későbbiekben jelentkező újabb szennyvízkibocsátások befogadásához, anélkül, hogy bővíteni kellene ezt a telepet. Előnyös lenne, hogy így mindkét rendszert külön üzemeltető működtetné, ezáltal megszűnne a lehetősége a cégek közötti esetleges vitáknak.

Az új elvezető rendszer a jövőben lehetővé tenné Csámpa csatornázásának egyszerű és olcsó kiépítését is.

A tolnai rendszer tekintetében még egy jelentős előnye van a leválásnak. Gerjenből és Dunaszentgyörgyről – a nagyobb távolság miatt – jelenleg hosszú idő alatt jut el a szennyvíz a tolnai telepre, közben gyakran berohad. A felszabaduló bűzös gázok nem csak a tolnai lakosságnak okoztak kellemetlenséget, de a szennyvízrendszer berendezéseit is súlyos mértékben rongálják. A távolabbi települések leválásával ez a probléma is megoldódhat.