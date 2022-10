Zsikó Zoltán is az együttműködés fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. A közgyűlési alelnök azt mondta, a megyei önkormányzat akárcsak az eddigiekben, a jövőben is igyekszik minden segítséged megadni a településeknek, hiszen közösek a céljaik: szűkebb környezetünk, Tolna megye még élhetőbbé és szebbé tétele. – Szemlátomást jó kezekben van Aparhant is, gratulálok az eddigi beruházásokhoz, és további sok sikert kívánok a folytatáshoz! – fűzte hozzá Zsikó Zoltán.

A helyi fiatalok nem csak az átadóprogram kezdetén előadott műsorukkal, hanem a zárásként tartott hordógurítással is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Azonban mielőtt a megújult József utcán legurították volna a hordót, Dávid Tímea, Potápi Árpád János, Zsikó Zoltán és a tőlük megszokott kiváló kivitelimunkát végző KÉSZ Kft. ügyvezetője, Kőműves Krisztián adta át a beruházásokat.