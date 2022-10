Az előadótól, Ferencz Orsolya villamosmérnöktől, aki már egyetemi tanulmányait megelőzően is, otthon tehetett szert űr-ismeretekre, mert édesapja a hazai űrkutatás jelese, az MCC-n tartott előadásakor kérdeztük, egy ilyen viszonylag kis ország, mint hazánk, mit tett, s mit tehet, s mit nyerhet a világunkat megreformáló űrkutatásban.

– A magyar űrkutatás jóval nagyobb múltra tekint vissza, mint ahogy a közvélemény ezzel tisztában van. Simonyi Károlyhoz, Bay Zoltánhoz és csapatukhoz köthetjük a magyar űrkutatás kezdetét, mikor 1946-ban, a világban másodszor, de a kontinensen először sikeresen mérték meg radarjelek segítségével a Hold és a Föld távolságát. De sejthető, hogy még ennél is régebbre nyúlik vissza a magyar tudomány történetben az űrtevékenység, hiszen Kármán Tódor után nevezi az egész világ a világűr határát Kármán vonalnak, majd hűen a gazdag örökséghez a magyar tudósok és mérnökök folytatták a munkát, aktív tagjai voltunk az Interkozmosznak, s Farkas Bertalan személyében a hetedik nemzetként adtunk űrhajóst az emberiségnek.

Tudományos és gazdasági hasznot is hoz az űrkutatás (Fotó: M. K.)

– Mondok még egy nevet, Ferencz Csaba, aki a Műegyetemen mint tanársegéd kezdte, s professzorként is folytatta az űrkutatást. Ő az édesapám, és nagyon büszke vagyok rá azért is, mert Simonyi professzor tanítványaként, majd munkatársaként, édesanyámmal közösen rakétatechnikai tudományos diákkört megalapítva, abból egy kutatócsoportot felépítve elindította a magyar űrtevékenység műhelymunkáját. Itt indult Apáthy István, Gschwindt András, Papp László és még nagyon sokan mások, akiknek nevét ma már az űrkutató társadalom alapító tagként tartja nyilván. De ez a gazdag örökség is el tud olvadni az idők során, ha nem gondozzuk. A világ pedig egy új korszakba lépett, sosem állt meg az űrverseny, csak talán a figyelem kevésbé összpontosult rá, viszont az utóbbi években a közvélemény számára is nyilvánvalóvá válik, hogy valami történik úgymond a fejünk fölött a világűrben, ami nagyon mélyen meghatározza a mindennapjainkat és jövőnket.

A hidegháborúban kialakult két nagy űrhatalom az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország mellé felzárkózott Kína, India, ott van, szintén az élbolyban az Európai Országok Közössége, az Európai Űrügynökség az Európai Unió űrpolitikájáért felelős ügynöksége képében, de nagyon sok ország – Törökországtól Izraelen keresztül az Egyesült Arab Emirátusok – tör előre a világűrbe. Azok az eszközök, amelyek a világűrbe helyezve biztosítják globális szolgáltatások sorának az alapját a navigációtól a kommunikáción keresztül a meteorológiáig, gazdaságunknak és a civilizációnak alapját képezik. Ha ezek nem működnének a fejünk fölött, mindannyian azonnal megéreznénk. Nem csak azért, mert a GPS nélkül sokkal nehezebben navigálnánk autónkkal, vagy nem tudnánk úgy kommunikálni, de még egy banki átutalás és nehezünkre esne.

Hamarosan megtudhatjuk, ki lesz a következő magyar űrhajós (Fotó: M. K.)

Tehát, bár nem mindenki van ennek tudatában, nagyon komoly jelentősége van ennek a szektornak. Sőt, hogy picit komorabb felhőket is engedjünk a horizontra, az orosz ukrán konfliktus kapcsán eléggé tisztán látszik ma már, hogy milyen jelentősége van az űrbeli képességeknek. Elon Musk a Starlink rendszert az ukrán hadsereg rendelkezésre bocsátotta, ami a navigáció, a kommunikáció és az internetes kapcsolatok miatt kritikus most a fronton, de ugyanígy mondhatnánk az orosz oldalról is azokat a föld megfigyelési adatokat, amelyeket használnak valószínűleg, hiszen a krími híd felrobbantása kapcsán ilyen adatokból próbálják rekonstruálni, hogy mi történhetett.

Mindezek után azt tudjuk mondani, hogy egy olyan országnak, mint Magyarország, amelynek óriási szellemi öröksége, komoly űripari vállalkozásai komoly műhelyei vannak, az egyetemeken az űrélettantól a kommunikáción és a mérnöki tudományokon keresztül egészen az űrjogig kutatnak, oktatnak, igenis van keresnivalója ezen a területen. Ezért fogadta el 2021-ben a kormány Magyarországi űrstratégiáját.

– Mi a cél, mi a feladat? – Megtalálni azokat a kitörési pontokat, amelyek a magyar ipar számára teljesíthetőek, a magyar kutatók számára elérhetőek. Az egyik ilyen az, hogy Farkas Bertalan 1980-as űrrepülése után államilag finanszírozott űrhajós programot indítunk, s 2024-ben az amerikai Action Spaces és a NASA együttműködésével és az Európai Űrügynökség segítségével magyar űrhajós fog eljutni az űrállomásra.