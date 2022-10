Szollár Zoltán Fidesz-KDNP képviselőjelöltet szabadtéri utcafórumán a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakcióját vezető Máté Péter mutatta be a lakosoknak, hangsúlyozva, hogy nagy gazdasági fejlesztésekre nem lehet számítani, de apróbb dolgokat meg lehet oldani. Az utcafórumon jelen volt Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, később megérkezett Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, és Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Több mint félszázan gyűltek össze, leginkább idős emberek, és látszott, hogy kíváncsiak a jelöltre.

Szollár Zoltán röviden bemutatkozott a jelenlévőknek, és elmondta, azt szeretné, hogy közösen alakítsák ki a 4. számú választókerület programját. Ezután jöttek a lakosok felszólalásai. Egy középkorú férfi elmondta, hogy kétgyerekes családapa, Herman Ottó utcai lakos, és szeretné, ha az utca végén található kis játszóteret felújítanák, rendbe tennék, lenne homokozó, esetleg kerítés.

Egy idős nő szintén az utcában található egyik játszóteret említette: jó fekvésű, ahol régen volt csúszda, körhinta, pad, ám mindent leszereltek. Huszonhárom gyermeket, nyolc unokát említett, akik szívesen használnák a játszóteret, az esetlegesen felújított pingpongasztalt, és addig sem a számítógép előtt ülnének.

Egy másik idős hölgy arról panaszkodott, hogy a Mérey utcában kevés a parkolóhely, és ők már fényképeket is készítettek, hogy hova tudnának elképzelni parkolót. Szó volt arról is, hogy a Mérey és Bocskai utca közé kellene egy zebra – erről Csillagné Szánthó Polixénával, a körzet elhunyt képviselőjével – korábban már egyeztetettek is.