Templom az évszázadok sodrásában

Az Evangélikus Egyház többször intézkedett már a templom miatt, korábban kicseréltette annak gerendáit, és fóliával fedette be a tetőszerkezetet. Régen pedig az önkormányzat a torony mögötti beszakadt tetőt újítatta meg pályázati és önkormányzati pénzből. Peszt Attila polgármester arról tájékoztatott, hogy Udvariban háromszázan élnek. A második világháború, a német lakosság, azaz az evangélikusok kitelepítése után egyre fogyatkozott a lakosságszámuk, amely anno a kétezret is elérte. Jelenleg katolikus templomukban vannak misék, amelyeken két-három lakos vesz részt. Aki szeretné segíteni az evangélikus templomot, az a következő számlaszámra utalhat: Udvari Községi Önkormányzat OTP-nél vezetett 11746067-15417646-00000000 számú számla. A közleménybe, kérik, írják be: Evangélikus templom.