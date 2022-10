A program keretében 31 fát ültetnek el az Árnyas utcai játszótérnél, a KRESZ-parknál és a Kodály Zoltán utcában. A DC Dunakom Zrt. szakembereinek munkáját Szabó Péter polgármester, Kudorné Szanyi Katalin képviselő és a Paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjai is segítették.

– A kétezres évek elején hallottam először a szlogent, hogy „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Akkoriban még nem tudtam, hogy ez mit jelent, ám napjainkra ez élessé vált – mondta a csütörtöki nyilvános faültetésen Kudorné Szanyi Katalin. A képviselő szerint örülni kell minden ilyen megmozdulásnak, a körzet képviselőjeként ezért is üdvözli, hogy a terület ennyi fával gyarapodott. – Úgy lesz az igazi, ha közösen tudjuk ápolni, nyaranta időnként locsolni a fákat majd az itt élőkkel, hogy közösen örülhessünk majd akkor, ha aláülhetünk – tette hozzá.

– Minden alkalmat megragadunk, amikor a város „zöldítésének” lehetősége felmerül, erre a pályázatra is azért jelentkeztünk – fogalmazott Szabó Péter. A polgármester elmondta, az Árnyas utcai játszótéren tizenegy, a Kodály Zoltán utcai játszótér környezetében tíz, illetve az Óvárosban a KRESZ-parknál szintén tíz fát ültetnek el összesen. Az Országos Erdészeti Egyesület egy edukációs programmal is segíti a pályázaton elnyert fák ültetését, ennek keretében játékos előadást tartanak majd a Tolnai utcai Hétszínvirág óvodában a gyerekeknek.

Szabó Péter szerint nagyon fontos, hogy Paks ne csak atomvárosként, hanem zöld városként is ismert legyen. Emlékeztetett rá, hogy korábban ezer fát ültettek el a PIP Nonprofit Kft-vel közösen egy hasonló pályázatnak köszönhetően, majd a következő évben tízezer cserjével gazdagodott a paksi zöldfelület. A mostani is egy része ennek a programnak – hangsúlyozta. Jelezte, a jövőben is minden alkalmat megragadnak arra, hogy minél zöldebbé tegyék a várost.

A városvezető kiemelte, más területen, így a tömegközlekedésben is a zöld a szemléletet erősítik, hiszen nagyon fontosnak tartják, hogy minél alacsonyabb legyen a szén-dioxid-kibocsátás és minél környezettudatosabb a városi tömegközlekedés.