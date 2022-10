Nagy hanggal álltak ki a momentumos politikusok Hadházy Ákos mellett, hogy ő is letehesse képviselői esküjét. Emlékezetes: a budapesti 8. számú egyéni választókerületben egyéni képviselőnek választott politikus volt az egyetlen a 199 országgyűlési képviselő közül, aki nem tette ezt meg a többiekkel együtt május 2-án – írta a Magyar Nemzet.

E döntése után az akkor még Fekete-Győr András vezette Momentum-frakció kizárta őt a soraiból, amiről Hadházy saját bevallása szerint a sajtóból értesült. Hat hónappal a többiek eskütétele után a Zuglóban mandátumot szerző politikus tehát immáron független képviselőként tehette le esküjét.

A Momentum közben új elnököt választott, s Gelencsér Ferenc átvette a frakcióvezetői posztot is. Lapunk úgy tudja: ezzel a párt álláspontja is változott Hadházy-ügyben: most mégis szívesen látnák egykori jelöltjüket a frakciójukban is.

Az új pártelnök-frakcióvezető Hadházy eskütétele kapcsán ezt írta a közösségi oldalán:

„Az elmúlt hónapokban következetesen kiálltunk Hadházy Ákos mellett. Biztos vagyok abban, hogy sok közös kezdeményezésünk, akciónk lesz még ebben a parlamenti ciklusban, hiszen céljaink, ­törekvéseink közösek. Jó munkát, Ákos! Ránk továbbra is számíthatsz, mi is számítunk az együttműködésedre”

– írta.

Hadházyt dicsérte a napokban Soproni Tamás VI. kerületi momentumos polgármester is egy interjúban. Büszkeségnek nevezte, hogy a szekszárdi politikus a Momentum segítségével indulhatott Zuglóban a baloldali előválasztáson, amely után az országgyűlési választáson is mandátumot tudott szerezni.

Hadházy visszalépésével a Momentum frakciója tizenegy fősre növekedhetne, ami több pénzt is jelentene a párt számára, de az Országgyűlés Hivatala is kettővel több alkalmazottat vehetne fel a párt képviselőcsoportja mellé.

Emellett a DK 15 fős frakciója mögött a Momentumé lehetne a második legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport.

A pártot sajtóosztályán keresztül próbáltuk megtudni, valóban tervezik-e visszacsábítani a frakciójukba Hadházy Ákost. Először arra hivatkoztak, hogy a házszabály nem tenné lehetővé a politikus visszafogadását.

Azonban az Országgyűlés oldalán elérhető leírások szerint más képviselőcsoporthoz a független képviselő hat hónap elteltével csatlakozhat, így elvi akadálya nem lenne az újabb közeledésnek.

Végül hivatalosan nem is reagáltak megkeresésünkre.

A helyzetet bonyolítja, hogy Hadházy saját emberekkel építene új politikai közösséget, a legutóbbi zuglói időközi választáson például saját jelöltet állított, míg a Momentum a többi baloldali párt jelöltjét támogatta.