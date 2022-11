– Szükségünk van mindannyiunk helytállására – folytatta beszédében –, mert csakis magunkra számíthatunk. 1956. november 4-én is bebizonyosodott, hogy nem támaszkodhatunk másra. Aznap reggel pár perccel nyolc óra előtt a Magyar Írók Szövetsége nevében Háy Gyula is felhívást intézett a világhoz a Szabad Kossuth Rádióban, amelyet három szóval zárt: Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek! A felhívást beolvasták angol, német és orosz nyelven is, és eljutott szerte a világba.

Bibó István ugyanezt az üzenetet így fogalmazta meg november negyediki kiáltványában: „Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain van a sor, hogy megmutassák az ENSZ alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadságszerető népeinek erejét.” Az eredmény jelképes kiállásokat, felszólalásokat eredményezett a forradalom ügye mellett, az ENSZ is foglalkozott hazánkkal és elítélte a szovjet beavatkozást. Érdemi segítséget azonban nem kapott Magyarország.

– Ebből is megtanulhattuk, hogy a Nyugat szempontjából az jár a magyaroknak, amiért maguk megküzdenek – emlékeztetett Potápi Árpád János, majd megjegyezte: az elmúlt tizenkét esztendő annak az időszaka volt, hogy ennek jegyében felépítsük és megerősítsük a nemzeti együttműködését. Legértékesebb sikerünk, hogy a nemzethez tartozás tudata, élménye és érzése megerősödött az elmúlt tizenkét évben a magyarságon belül. Mindezeket az eredményeket is fenyegeti most a háború közelsége a szomszédban. A kárpátaljai magyarság különösen nagy terheket hordoz ennek következtében. Ezen terhek enyhítésére is kezdtünk bele a magyar történelem legnagyobb humanitárius segélyébe. Ezzel minden kárpátaljainak segítő kezet nyújtunk ezekben a nehéz hónapokban.

Éppen ezért is nagyon rossz üzenete van annak, hogy a munkácsi vár udvaráról eltávolították a magyarok által emelt Turul-emlékművet. Ez az esemény is jól rávilágít arra, hogy most békére van szükségünk. A béke az, ami a háborús szankciók okozta válságot is meg tudja fékezni. Legyünk ezért mi is a béke emberei, álljunk ki érte, emeljünk szót, ha kell. – Nemcsak 1956. november negyedike kötelez minket a békesség keresésére, hanem keresztény kultúránk és a legjózanabb érdekeink is – tette hozzá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, akinek beszédét megelőzően a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak, tanárainak kiváló műsorát kísérhették figyelemmel az érdeklődők. A program az 1956-os emlékműnél zárult, ahol a jelenlévők elhelyezték az emlékezés mécseseit.