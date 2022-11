Bodai József 1954-ben került Dombóvárra, az újdombóvári Általános Iskolába. Tánccsoportot alapított, tornászcsapatot hozott létre, természetjáró szakkört szervezett. A Dombóvári Ifjúsági Táncegyüttest néhány esztendő alatt élvonalbeli csoporttá formálta. Hatalmas sikerrel szerepeltek a városi rendezvényeken, országos bemutatókon, versenyeken. Kapos Táncegyüttes néven 1972-ben szervezte újjá a táncegyüttest, és tanítványaival sorra járták az országot és Európát. Elkerült Dombóvárról 1974-ben, 1976-tól lett a Mecsek Táncegyüttes szakmai vezetője. Számos díjjal ismerték el munkáját, érdemeiért a díszpolgári kitüntetést 2002-ben posztumusz kapta meg.

Müller Ádám, a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatójának köszöntője után a programsorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét az előtérben: egykori tanítványa dr. Pálfalvi József gondolataival, valamint az egész este folyamatosan kivetített fotós összeállítással a Kapos Táncegyüttes történetéről, melyet Erky-Nagy Tibor állított össze többszáz fényképből.

Kiállítás nyílt a kulturális központ előterében (Fotó: V. Sz.)

Majd a művelődési házban a Kapos Táncegyüttesnek és más csoportoknak is helyet adó próbatermet Bodai József teremnek nevezték el. Az ötletadó dr. Pálfalvi József támogatásával készülhetett el az a portré Fodor Ákos rajz-vizuális kommunikáció tanár, festő alkotásaként, amely most a terem falát díszíti.

Az emléknap folytatásaként „Kapos partján mandulafa virágzik” címmel a közel két órás gálára színvonalas produkciókkal, meglepetésvendégekkel, visszaemlékezésekkel, archív felvételekkel készültek a szervezők, a program megálmodója és fő szervezője: Wiedmer-Balipap Zsuzsa. Nem volt véletlen a gála címadása sem. Ezzel a címmel mutatta be a Kapos Táncegyüttes új műsorát 1973-ban. Az est koreográfusa akkor Bodai József volt.

Dr. Németh Tímea alpolgármester köszöntője (A szerző felvétele)

– Hálámat szeretném kifejezni a város vezetése nevében a szervezőknek, a szereplőknek, és a fellépőknek is, akik az első szóra csatlakoztak és a felkérésre rögtön igent mondtak – mondta az ünnepi gálát megnyitó dr. Németh Tímea alpolgármester. – Részvételükkel ők szintén fejet hajtanak Bodai József emléke, munkássága előtt. Példaértékű, hogy azoknak is hívó szó Tanár úr neve és munkássága – ennyi év után is, akik velem együtt sajnos – nem ismerhették őt személyesen.

A Kapos Táncegyüttes, a kaposszekcsői Tűzlepkék Néptánccsoport, a kapospulai Vízmente Néptánccsoport, valamint a Takács László János koreográfiáját előadó vendégek (a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület két táncosa és Czigány Tamás „Csárli”), valamint egykori Bodai tanítványok színvonalas produkciókkal tették méltóvá a rendezvényt. Nyári Éva, Orlai Kati, Vass László voltak az együttesek vezetői; zenélt Őss Csaba és zenekara; Kovácsné Lébényi Klára, aki szintén vezette korábban a Kapos Táncegyüttest, volt az est háziasszonya.

A fellépők színvonalas produkciókkal tették méltóvá a rendezvényt

A legnagyobb meglepetés a Portugáliában élő Balázs Istvánnak és fiának, Balázs Gergelynek a fellépése volt, hiszen a városban „Balázs Pistaként” ismert hegedűs volt korábban a Kapos Táncegyüttes legendás zenei vezetője, ám a nyolcvanas évek óta nem járt a városban, és soha nem lépett még színpadra szintén hegedűművész fiával.

A rendezvényen beszédet mondott Szabadi Mihály, aki pályatársként emlékezett Bodai Józsefre, valamint hangüzenetet küldött Parais István, akire ugyancsak nagy szeretettel emlékeznek tanítványai és Dombóvár hálás közönsége. Jelen volt Bodai József özvegye, Schüszler Mária és lányai, Bodai Katalin és Bodai Ágnes is.

A város Bodai József tanár úr emlékét ezután is őrizni és ápolni fogja.