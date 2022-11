Ezzel azonban a BringázgAtom még nem ért véget. Hiszen miként az a kezdeményezés felhívásában olvasható, aki november 12. és 14. között feltölti a túrán készített fényképeit az ASE Facebook-posztja alá, az ajándékcsomagot nyerhet a szervezők jóvoltából.

Az indulók között volt Pupp Réka, Európa-bajnoki harmadik helyezett és olimpiai ötödik helyezett cselgáncsozó. Az ASE kiválósága lapunknak elmondta, hogy közeli kapcsolatban van a kerékpárral, hiszen ha úgy adódik, a városban is ezt a közlekedési eszközt használja.

– Jó élmény volt, csapatépítő programnak is beillett – foglalta össze a BringázgAtom lényegét. – Mi, judósok együtt indultunk el a lehető legkorábbi időpontban – folytatta. – Négy tagú, cselgáncsos társaságukban volt egy kisfiú is, aki a többiekhez képest lassabban tekert, ezért én zártam a sort. Időnként azt is nyugtáztam, hogy akadnak Paks tágabban vett területén számomra is kevéssé ismert helyszínek. Például a szőlős részen átvágva, avagy Kömlődöt elhagyva nagyon szép környékekkel találkoztam.

Pupp Réka azt sem titkolta, hogy hozzájuk képest akadtak, akik jóval gyorsabb ütemet diktáltak. Közéjük tartozott például dr. Kovács Antal és Bor Barna is. Az olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó, az ASE elnöke, illetve a világbajnoki ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes sportoló ugyancsak végigkerekezte a választott távot.