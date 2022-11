Itt a sajtótájékoztatón is említette a vasárnap sorra kerülő önkormányzati választást. Egy megüresedett képviselői hely sorsát döntik el a választók, ám ezzel az egész város jövőjéről szavaznak. Mert – hangsúlyozta – ha az ellenzék győzne, újra a rombolás lenne a város sorsa, míg, ha Szollár Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje kerül ki győztesen, gyorsan fejlődne Szekszárd.

Az utóbbi években, a nehézségek ellenére értek el komoly eredményeket, folytatta, mert a fejlesztési programokban 11 milliárd forintot nyert el a megyei jogú város, és ebből bölcsőde, óvoda, ipari park épül. Ezek a fejlesztések 2023-ban fejeződnek be. Szóba került az is, hogy hamarosan elkezdődik a Keselyűsi út felújítása, ahol egy kerékpár-sáv is épül, egészen a Duna töltéséig.