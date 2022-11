A Dal című műsorban gyakornokként kezdte tévés karrierjét. Az említett program nagy sikerrel ment a Duna televízióban. Ezután az M2 gyerekcsatorna egyik arca lett. Két éve erősíti a közmédia kulturális tévécsatornájának csapatát. Kezdetben a Librettó című napi magazin adásainak gyártásában vett részt. Jelenleg a Multiverzum ismeretterjesztő műsorban látható.

„Meglepődve fogadtam a hírt, hogy díjat kapok, mert a jelölésről sem tudtam. Amikor átadták, visszaemlékeztem az elmúlt öt évre, amit eddig a közmédiánál töltöttem. Sorra vettem azokat a személyeket, akiknek hálás lehetek azért, hogy idáig eljutottam, felidéztem a forgatásokat és azokat a különleges élményeket, amelyeket sosem élhettem volna át, ha nem televíziósként dolgozom. Ha valaki Junior Prima díjat kap, az a jövőbe mutat, a díjon túl megelőlegezett bizalmat is kap, ennek tudatában folytatom a munkám” – szögezte le a Család-barát műsor vendégeként.

A díjazottról azt is érdemes tudni, hogy erős szálakkal kötődik Tolna megyéhez. Bár Pécsett született, egyéves kora óta Szekszárdon élt, itt töltötte gyermek és ifjúkorát. Ebből következően szekszárdinak vallja magát.

Nagy szeretettel és hálával emlékszik iskoláira. A Dienes Valéria Grundschule, ahol nyolcadik osztályos koráig tanult, lehetőséget adott számára a német nyelv alapjainak magas szintű elsajátítására. Diák pályafutását a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton folytatta.

– Tóthné Gulácsi Beáta volt az osztályfőnököm, rengeteget köszönhetek neki, mert humán érdeklődésem ellenére is érthetővé és szerethetővé tette számomra a matematikát – emlékezett vissza pedagógusára. – Ugyancsak neki köszönhetem azt, hogy megtanultam franciául. Feltétlenül szólni szeretnék Tóth Lászlóné Márta néniről, aki a Nyitott Világ Alapítvány révén is fejlesztette német nyelvtudásomat.

Dala Judit tanárnő közreműködésével pedig az angol nyelvben mélyülhettem el. Ilyen előzmények után kerültem 2012-ben Budapestre, a Corvinus Egyetemre, ahol nemzetközi tanulmányok szakot végeztem. Büszke vagyok rá, hogy ide nyílegyenes utam vezetett, már csak azért is, mert ehhez igen magas ponthatárt kellett teljesítenem.

Mégsem lett diplomata. Azért nem, mert mint azt lapunknak elárulta, mindig is kíváncsian tekintett a média világa felé.

– Otthon, a családban napi szinten követtük nyomon a híreket, a különböző politikai háttérbeszélgetéseket, a mini interjúkat – folytatta. – Az volt a benyomásom, hogy a képernyőn látott műsorvezető urak és hölgyek rendkívül tájékozottak. Ez, tehát a tájékozottság gyakorolt rám hatást mágneses vonzerővel. A diploma birtokában úgy döntöttem, hogy – ha úgy tetszik – egy kicsit még megnyújtom a gyermekkoromat. A Corvinus után egy éves média képzésre is beiratkoztam. Itt elsajátítottam a technikai alapokat is. Egyúttal megerősítést is kaptam arról, hogy ez a világ, a média világa engem nemhogy érdekel, de keresnivalóm is lenne ezen a területen.

Koltai-Kiss Bori ezt jól gondolta, bizonyíték erre a magas elismerés is. Szakmai munkássága már évek óta nyitott könyv. Pihenni és feltöltődni mindig Szekszárdra jár haza.

– Teljesen egyértelmű, hogy szükség van időnként kiszakadni abból a hajtásból, rengeteg munkából, ami a mindennapjaim része itt, Budapesten – mondta. – Erre az az orvosság, hogy a szeretteim körében vagyok Szekszárdon. Szemlélve itt, ebben a városban azokat a dombokat, melyeknek sziluettje egy életre belém égett. Amikor a fővárosból egy hosszabb idő után vonattal Szekszárdra érkezem, mindig arra kérem a gépkocsival engem váró családomat, hogy először is tegyünk egy nagy kört. Menjünk fel a Kálvária-dombra, hogy onnan tekintsem át a változásokat. Ez a tiszteletkör minden esetben visszahozza számomra a régi érzéseket, hangulatokat és békével, megnyugvással tölt el.