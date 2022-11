Alig múlt tizenkilenc éves, amikor még gimnazistaként, élete első nagyzenekari darabjával debütált. Elysium című szerzeményét 2020-ban mutatta be a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar. Kovács-Szabó Áron azóta bebizonyította, hogy nem afféle ifjonti fellángolás számára a zeneszerzés. Hiszen ebben a hónapban, november 8-án immár a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kiváló trombita szakos növendékeként lépett újabb opuszával ismét a közönség elé. Nem is akárhol és akármilyen társaságban: a Kodály Központban mások mellett két Erkel-díjas, valamint egy Bartók-Pásztory-díjas zeneszerző társaságában a Tolna megyei egyetemi hallgató is saját kompozícióval aratott nagy tapsot. Out of Time című filmzenéjét az a Major András karmester vezényelte, aki mint a Zsolnay Vilmos Fúvószenekar dirigense, három évvel ezelőtt Prágában a cseh kulturális minisztertől vehette át a legjobbnak járó elismerést.

Ezzel együtt ne gondoljuk azt, hogy a még mindig csak huszonegy éves Kovács-Szabó Áron magát afféle elefántcsont toronyba záró, magányos, zárkózott művész figura. A trombita ifjú mestere egyúttal a HuMen Brass Band egyik alapítója és meghatározó személyisége, igazi csapattag, számos remek koncert rivaldafényben fürdő, vidám szereplője, akit azonban nem vakított el a siker. Ezt az is bizonyítja, hogy örömmel vállalkozott egy beszélgetésre. A teol.hu podcast újabb vendége bepillantást enged életébe és a művészet hatalmáról is szót ejt a műsorban.

A Kovács-Szabó Áronnal készült beszélgetés premierjét pénteken délután tartjuk. Addig is a podcast csatorna korábbi adásai ide kattintva hallgathatók meg.