Az eseményeknek az idén is a vár udvara ad helyszínt. Természetesen vásárt is tartanak, bóvlimenteset. A hagyományosan adakozó vendéglátást ez alkalommal a Kertbarátok Egyesülete és a Máltai Szeretetszolgálat lelkes csapata biztosította. A kínálatuk a jól bevált tea, forralt bor, zsíros kenyér menüsor volt. És, ha már pénzcsörgés nélkül zajlik a kínálás, egy kiváló harmonikást is hoztak magukkal a vendéglátók.

Az, hogy Pataki Dezső főrendezőként, és az eseményt megnyitó Horváth Zsolt polgármester közvetlenül, röviden és embernyelven szólt a közönséghez, egy kellemes hagyomány. Hanem, ami azután következett! Szabó Oszkár, a város és a környező települések plébánosa fölsétált a színpadra, és minden ceremóniától mentesen, csak úgy unplugged, úgy adta elő az „Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő” című dalt, hogy a nagy koncertnyi, telt házas közönség néhány másodperces ocsúdás után boldogan és egy emberként énekelte azt vele együtt. Van, aki csodálkozik azon, hogy ilyen erős kezdés után Pilinszky Jánossal folytatta...?

Sokakat vonzott az adventi eseménysorozat (Fotó: Balogh T.)

A csodát az óvónénik kórusa, majd aztán a Beszédes József iskola másodikos és hatodikos tanulói fokozták. A friss, ködös levegő rövid műsoridőket szabott, de a vastaps minden műsorszám után, megszolgálva érkezett.

Az volt, amit minden műsor rendezőjének és a közönségének kívánunk. A kisgyermekek kísérői a szemük fényével, a hűvös idő, a ködszitálás és a hétfői tanítási nap miatt hazasiettek. Talán mindenki más a gyönyörű várudvaron maradt, hogy élvezze a finomságokat és a barátai társaságát.