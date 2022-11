A Véradó Mozgalomért ezüst emlékérem kitüntetésnek Gebhardtné Bacher Arienn lett a birtokosa. A dombóvári aktivista 2017. óta szervezi a Viessmann Kft.-nél a kiszállásos véradásokat. Maga is véradó 2014 óta. Lelkesen buzdítja a véradókat, akik szép számmal vesznek részt a véradásokon. A munkahely vezetésénél elérte, hogy a munkáltató támogassa a véradást: ennek köszönhetően a véradók üdítőt, kávét is kapnak a véradás után. Közreműködésével a dolgozók karácsonyi adományokat gyűjtöttek rászoruló gyerekeknek. a Vöröskeresztnek. Gebhardtné Bacher Adrienn ezen adományok szállítását is vállalta a Vöröskereszt dombóvári irodájához.

A Véradó Mozgalomért támogatói oklevelet Arany Beáta Virág vehette át. A nagyszékelyi alapszervezetnek 2017 óta oszlopos tagja. Előtte önkéntesként már az előző alapszervezeti vezetőnek is segítője volt. 2019-ben kezdeményezte, hogy községükben – akárcsak korábban – ismét legyen véradás. Közreműködésének köszönhetően azóta is folyamatosan van kiszállásos véradás a községben. Lelkesen szervezi a véradókat évente három-négy alkalommal is, jómaga ugyancsak elhivatott véradó.

Véradó Barát Munkahely címet érdemelt a Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Lengyel községben, az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikumban hosszú évek óta rendszeresen szervez kiszállásos véradást a Magyar Vöröskereszt. Az iskola vezetésének és a véradók lelkesedésének köszönhetően sikeresek a véradások. Dr. Kozári Zsolt, az iskola igazgatója így nyilatkozott az elköteleződésről: – Gyermekkoromban elütött egy autó. A műtéthez én is kaptam vérátömlesztést. Katona korom óta én is segítem a véradást. Amíg adhattam, én is mindig adtam. Mióta az iskola vezetője vagyok, mindig biztosítunk helyszínt a véradásra. Mind a dolgozók, mind a diákok kapnak érte szabadnapot, ez a legkevesebb, amit megérdemelnek. A továbbiakban is támogatjuk a tőlünk telhető módon a véradást, a véradómozgalmat.

A Pro vita díj idei kitüntetettje Csapó Ferenc. Az 57 éves, szekszárdi lakos jelenleg Dombóváron él. Eddig 135 alkalommal nyújtotta karját véradásra. Saját gondolatait idézzük: „A véradás életem fontos része. Úgy gondolom, hogy ami nekem alkalmanként egy-másfél óra ráfordítás, az másnak akár az életet jelentheti. És ha ezt megtehetem, akkor miért ne tenném, ez számomra természetes. Azt szeretném, hogy sokkal többen gondolkodjanak így, és nyújtsák a karjukat, hogy másokon segítsenek.

Az első véradásom főiskolás koromban volt, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Utána lakhelyemen, Dunaszentgyörgyön, a munkahelyemen, a Tolna Megyei Állami Építőipari Vállaltnál, illetve a sorkatonai szolgálatom alatt a katonaságnál szervezett véradásokon adtam vért. Majd Szekszárdon, a véradó állomáson folytattam a véradásokat lehetőleg a maximális évenkénti öt alkalom kihasználásával. Ez jelenleg is így történik és addig fog így történni, amíg egészségem engedi.

Számomra fontos a másoknak való segítségnyújtás és ennek egyik önzetlen módja a véradás. De szívesen segítek egy hajléktalannak élelem vásárlással, vagy a Könnycsepp Alapítványnak a gyerekekért, évenkénti kétszeri támogatással. Ha segíteni tudok másokon, az örömmel tölt el.

Azt szeretném, hogy aki megteheti, akár véradással, akár anyagilag, vagy akár csak egy jó szóval segítsen embertársain. Mert ami nekünk csekélység, az másnak az életet jelentheti. De ha csak egy feledhetetlen pillanatot, egy mosolyt, már azért is megérte. Mert adni jó!”

Az ünnepség zárásaként a Vöröskereszt és a maga nevében Gulyás Katalin gratulált a kitüntetetteknek, majd mindenkinek jó étvágyat kívánt a közben feltálalt ebédhez.

Huszonötszörös véradók: Adrián János, Ajpek Dávid, Arany Zsolt, Baba Éva, Balaskó László, Balogh Zoltán, Bayer János, Bite Attiláné, Csontos Mihály, Erdélyi Mihály, Fónainé Nagy Csilla, Franke Ferenc, Fritz Dávid, Gáspárné Link Andrea, Grezsa Sándor, Hoffer Mihály, Horváth Gábor János, Juhász Róbert, Karácsony Erzsébet, Krizsiné Buják Mariann, Kókány György, Leimszider Zsolt, Lovasi Zoltán, Lőrincz Mónika, Málovics Norbert, Meilinger Judit, Meiszter Ervin, Mészáros Zoltán Ferenc, Nász Krisztián, Papp Gábor, Sárköziné Balaskó Andrea, Stier József, Susztek Zoltán, Szabó Ferenc, Balázs Szűcs József, Tegzes Roland, Varga István, Vargáné Tamis Hajnalka.

Ötvenszeres véradók: Antal Katalin, Aradi Tamás, Bácskai Péter István, Dobóné Selymes Róza, Erős József, Gajdocs Józsefné, Gerendai Gábor Ferenc, Horváth Krisztián, Horváth Zoltán Imre, Jónás Gizella Mária, Karap Imre, Kiss Milán, Kovács Árpád Péter, Krizsány Ferenc, Kungl Vilmos, Lajkovics János, Mészáros Ferenc, Máté János, Németh Mihály, Novák József, Nyúl Zsolt, Pákolicz Gyuláné, Palló János, Puska József, Schuszter Vilmos, Sebestyén Zsolt, Szakács Miklós Ernő, Szalontai János, Szegvári Zoltán, Tóth Zoltán, Vincze Tamás.

Hetvenötszörös véradók: Acsádi Attila Gábor, Bán Csaba, Baranyai Zsolt, Feil József, Felnagy József, Gajai Gábor, Gulyás István, Ham Sándor, Horváth Péter, Kajtár József, Kerese Edit Mária, Kókány János, Leber László, Lendvai Szilárd, Magyar István, Mészáros András, Musitz László, Ódor János Gábor, Pálfalvi Gyula, Pintér István, Rehák Csaba, Schiffer Zoltán.