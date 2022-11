András bácsi igen aktív életet él. Hobbijai közé tartozik a vadászat, a vaddisznó hajtás és a kutyák. Mióta múlt héten hazatért, már három hajtáson is részt vett. – Egy-egy ilyen vaddisznó hajtás körülbelül húsz kilométer megtételét jelenti, így mondhatjuk, hogy már hozzá vagyok szokva a nagyobb távokhoz, arról nem beszélve, hogy több vallási zarándoklaton is részt vettem Erdélyben. Régebben többször, most már elég ritkán, de még vadászok, emellett pedig van több kutyám is, szálkásszőrű tacskók, velük versenyekre járok.

Több karitatív célú megmozdulása volt a faluban és környékén, ahol összesen tizenhét keresztet, hat szobrot és három kápolnát is átfestett már.