A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik meg, és egészen vízkeresztig, január 6-ig tart a római katolikusoknál.

– Az Advent egy négy hetes időszakot ölel fel, amely egy bűnbánati és böjti időszak is egyben a római katolikusoknál. Érdekes, mert egyrészt örömteli, hiszen Krisztus születésének ünnepét várjuk, de másrészt bűnbánati is, mivel Krisztus második eljövetelére is készülünk, ez pedig bűnbánatra késztet bennünket – magyarázta Lábár Tamás, római katolikus káplán.

A bűnbánatot a lila szín jelképezi leginkább, ami több módon is megjelenik az advent kapcsán. Egyrészt az adventi koszorún, amelyen három gyertya lila, egy rózsaszín.

– A harmadik vasárnap az örömöt jelképezi, ezért rózsaszínű a harmadik gyertya. A bűnbánatból kiemel minket, és előre tekintve mutatja, hogy már csak egy hét van karácsonyig. A lila szín ezenfelül megjelenik a templomban is, például a terítőkön, a miseruhán. Nálunk szintén elterjedt az adventi koszorú, bár az valójában az evangélikusoktól ered, az első koszorút egy evangélikus lelkész, Johann Hinrich Wichern készítette 1839-ben. Nyilván ezt mi is megáldjuk, mivel egy szép keresztény szimbólum.

Sajátossága a katolikus egyháznak, és azon belül is mondhatni magyar szokás – mivel ilyenre Európában sincs nagyon példa – a rorate, a hajnali mise.

– A hajnali misék nálunk Szekszárdon reggel fél hétkor kezdődnek és advent első vasárnapjától egészen karácsonyig tartanak. Megfigyeltük, hogy ezekre sokkal többen járnak, mint egyébként általában a hétköznapi misékre. A korán kelésnek, a napfelkeltére várakozásnak egyfajta szimbolikus jelentősége is van. Tehát ezzel a kvázi virrasztással Krisztus eljövetelére készülünk – emelte ki Lábár Tamás.

Az evangélikus egyház is Advent első vasárnapjával kezdi meg az egyházi új esztendőt.

– Advent első vasárnapja mindig a Karácsonytól visszaszámolt negyedik vasárnap. Nálunk jelent meg elsőként hagyományként az adventi koszorú használata, azonban a gyertyák színének nincs jelentősége. Az adventi időszakban azonban a lila szín itt is megjelenik, például az oltárterítő is ilyen árnyalatú ebben az időszakban, mivel ez a bűnbánatnak a jele – válaszolta kérdésünkre Aradi András, evangélikus esperes.

Az advent szó az adventus Domini kifejezésből származik, ami az Úr eljövetelét jelenti.

– Ebben az időszakban nem az ember várakozásán van a hangsúly, hanem az ígéreten, amit az Isten ad nekünk, hogy eljön. Mi pedig bűnbánattal készülünk az Úr érkezésére – emelte ki az esperes, majd hozzátette: – Az evangélikusok advent vasárnapjainak adnak más-más jelentőséget, elnevezést. Az első vasárnapon például az új kezdetről beszéltünk, amely a megtérésre hív bennünket.

A görögkatolikusoknál már november 15-én megkezdődött az adventi időszak, ezzel egyidejűleg a böjt időszaka is.

– Fontos különbség más egyházakkal, felekezetekkel szemben, hogy mi hangsúlyt fektetünk arra, hogy pontosan meglegyen a negyven napos előkészületi idő, ezért jóval korábban, már november 15-én megkezdődött az adventi időszak, tehát a böjt is ekkor kezdődik nálunk. Nagyböjtben a pénteki napokon kívül még a szerda is hústilalmi nap. A böjti időszakokban a bűnbánati nap a különlegesség a hústilalmi napokon kívül, amely egész hétre kiterjed. A bűnbánati napokon a kreativitásunkra van bízva, hogy esetleg étkezési lemondással vagy szentírás olvasással, több imádsággal, avagy jócselekedetekkel erősítjük a készület és a bűnbánat lelkületét magunkban – hangsúlyozta Zajácz Gábor, görögkatolikus parókus.

A parókus kiemelte, ezt a negyven napos időszakot, ugyanúgy húsvét előtt is megtartják, egyébiránt minden péntek az évben hústilalmi nap.

– Az adventi koszorú nálunk nem egy régi hagyomány, épp ezért a mi koszorúnkon hat gyertya van, a karácsonyt megelőző hat vasárnapot szimbolizálva. Ennek ellenére a színek nincsenek meghatározva, inkább az előkészületet jelképezi az Úr eljövetelére. A karácsony előtti két vasárnap: az Ősatyák vasárnapja és a Szentatyák vasárnapja. Az Ősatyák vasárnapján Ádámtól és Évától kezdve Krisztus születéséig mindenkiről megemlékezünk, akik ősei voltak Jézus Krisztusnak, majd a Szentatyák vasárnapján, azokról az őseiről emlékezünk meg, akik szentté is váltak. Főként Dávid királyra, akihez érkezett a jövendölés, miszerint az ő utódai közül kerül ki a megváltó. A prófétákra és mindazokra, akik előre hirdették Jézus eljövetelét – mondta el a parókus.

Dr. Kaszó Gyula, szekszárdi református lelkész is megosztotta gondolatait és a református gyülekezet terveit az adventtel, az új egyházi év elejével kapcsolatban.

– Több értelemben is adventben élünk. Egyrészt – mint minden naptári évben – közeledik Karácsony, amikor az első adventre emlékezünk: arra, hogy az embert szeretve kereső Isten annyira közel jött (ezt jelenti az advent szó), hogy megjelent emberi testben, és az Úr Jézus Krisztusban megváltott a bűn átkától. Miközben erre évenként hálával gondolunk vissza, már előre is tekintünk, hiszen most a második adventben élünk, amikor az Úr végső visszajövetelét várjuk – hangsúlyozta dr. Kaszó Gyula.

A szekszárdi gyülekezetben minden évben, így a mostani Karácsony előtti időszakban is adventi estékkel készülnek minden pénteken egy tematika alapján. A sorozat az idén a „Várni jó!” címet viseli.

– A várakozást vizsgáljuk bibliai történetek és természetesen a jelenlegi tapasztalatok alapján. Az egyházi évet zenés istentisztelettel zártuk, az örökkévalóság vasárnapját a Psalterium Hungaricum kórus műsora gazdagította, az új egyházi évet indító adventi időszakban pedig a Nőszövetség, a Pedagógus kórus és a Zsidók Jézusért Misszió is szolgál lelki alkalmainkon, miközben a kicsiknek kézműveskedéssel egybekötött gyerekistentiszteleteket is tartunk – válaszolta kérdésünkre a református lelkész.