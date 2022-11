Csütörtökön reggel kilenc órakor megkezdte munkáját Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése. Ács Rezső polgármester megnyitója után a jelenlévő képviselők megszavazták a napirendet, majd dr. Kulcsár Ágnes, a helyi választási bizottság elnöke előtt letette a képviselői esküt Szollár Zoltán, akit a város négyes számú választói körzetében november 13-án a szavazók többsége képviselőnek választott.

Az eskütételen csak a Fidesz-KDNP frakció képviselői voltak jelen, az Éljen Szekszárd képviselői nem jöttek el a közgyűlésre, amely az eskütétel után zárt üléssel folytatta munkáját. Tizennégy napirendi pontban kellett volna itt határozni, de – mert továbbra sem volt jelen az Éljen Szekszárd frakció egyetlen képviselője sem – elmaradt néhány döntés. Így nem szavaztak arról, hogy kik kapják meg a Szekszárd büszkesége, a Szekszárd edzője, Szekszárd sportcsapata, valamint a Szekszárd városért a művészet erejével elismerést.

Az ezt követő nyílt ülésen pergő tempóban folyt a munka. Az előterjesztések javarészét vita nélkül megszavazták a képviselők. Elfogadták a város településfejlesztésének felülvizsgálatát tartalmazó határozatot azzal a Máté Péter képviselő javasolta módosítással, hogy az Alisca, a Zöldkert, a Présház, az Előhegy, a Csapó Dániel, a Kadarka és a Körösi Csoma Sándor utca is felkerüljön a javítandók közé. Döntöttek arról is, hogy a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságban Csillagné Szánthó Polixéna helyét Szollár Zoltán töltse be.